El remezón por la llamada de Gustavo Petro a Donald Trump abrió camino a múltiples a un panorama más calmado entre Colombia y Estados Unidos, pero también sirvió para recordar una particularidad sobre Nicolás Maduro.

Una publicación en redes sociales revivió la aparición del entonces presidente de Venezuela a comienzos de diciembre, cuando alardeó sobre una comunicación telefónica con el mandatario estadounidense.

“Hace exactamente un mes, Maduro anunciaba muy contento que había hablado por teléfono con Trump y que habían tenido una conversación muy cordial en la cuál habían acordado una cooperación entre ambos países. Ya sabemos qué ocurrió 30 días después”, indicó el ‘post’ desde X (antes conocido como Twitter).

Cabe aclarar que la información se divulgó el 3 de diciembre de 2025 y que la llamada en cuestión fue 10 días antes, además de que hubo una conversación posterior entre ambos líderes.

Lo cierto es que este tema salió a flote a propósito de la renombrada charla para lograr una distensión entre Colombia y Estados Unidos, luego de la captura de Maduro el pasado sábado 2 de enero de 2026.

Es importante explicar que la intención de Donald Trump para hablar con Petro es muy diferente a la que tuvo por entonces con el venezolano, pues para este caso no solo se pretende mejorar la diplomacia sino que hay intereses de cara al futuro por parte de ambos países.

Este es el video en el que se recordó cómo fue que el líder chavista se mostró satisfecho de la llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, sin pensar que semanas después se llevaría a cabo una operación en su contra.

Precisamente, parece pertinente entender cuál fue la última llamada que se registró entre el expresidente de Venezuela y el mandatario estadounidense antes de que se ejecutaran las acciones militares en Caracas de manera sorpresiva.

¿Cuándo fue la última llamada de Nicolás Maduro con Donald Trump?

La llamada más reciente y determinante entre Donald Trump y Nicolás Maduro ocurrió a finales de diciembre de 2025, aproximadamente una semana antes de la operación militar del 3 de enero de 2026.

En esta conversación, el presidente de Estados Unidos presentó un ultimátum a Maduro, exigiéndole que abandonara el poder de manera voluntaria a cambio de una posible amnistía general para él y su círculo cercano.

Trump confirmó este contacto ante los medios, describiéndolo como una llamada “cordial” pero infructuosa, ya que el líder venezolano rechazó la propuesta de rendición.

La comunicación directa antes de la captura de Maduro fue confirmada a través de diversos reportes oficiales y reconstrucciones de prensa. Según los registros más recientes, se produjeron al menos dos contactos telefónicos significativos que marcaron el rumbo de la crisis actual en Venezuela.

Previamente, el 30 de noviembre de 2025, se había registrado un primer acercamiento telefónico. En aquel momento, la Casa Blanca y el propio Maduro confirmaron el contacto en medio de un aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.

Durante ese diálogo, Maduro solicitó el levantamiento de sanciones para más de cien funcionarios venezolanos, mientras que la administración Trump mantenía su campaña de “máxima presión” bajo cargos de narcotráfico.

El fracaso de estos intentos de negociación telefónica fue lo que finalmente llevó a Donald Trump a autorizar la misión táctica. El mandatario estadounidense reveló que, tras la negativa de Maduro en la última llamada, dio la orden de ejecución el 2 de enero de 2026 a las 10:46 p. m., hora de Washington.

El operativo culminó con la captura de Maduro y su traslado a un buque de guerra para ser procesado en Nueva York. Estos contactos telefónicos hoy se analizan como los últimos esfuerzos diplomáticos antes del uso de la fuerza.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.