En medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y de las crecientes acusaciones de narcotráfico, Nicolás Maduro admitió este miércoles que habló por teléfono con Donald Trump hace diez días.

El mandatario venezolano aseguró que el intercambio se dio en un ambiente “cordial”, un contraste fuerte frente al clima de desconfianza que domina la relación entre ambos gobiernos.

Maduro describió la conversación como “respetuosa” y aseguró que podría abrir la puerta a un eventual acercamiento entre Caracas y Washington. “Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, bienvenido sea. Siempre buscaremos la paz”, dijo durante su primera reacción pública al contacto con la Casa Blanca.

“Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela”, dijo Maduro.

Trump, por su parte, había reconocido el domingo que sí hubo comunicación, pero evitó profundizar. Su respuesta fue tan corta como enigmática: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”.

Qué dijo Trump de la llamada con Maduro

El diálogo se conoció en un momento especialmente delicado. Desde agosto, Estados Unidos mantiene en la región una operación antidrogas que Venezuela considera una maniobra para derrocar a Maduro. En noviembre, además, se sumó a la zona el portaaviones más grande del mundo, movida que elevó aún más la tensión.

Washington sostiene que Maduro encabeza el llamado Cartel de los Soles, calificado como organización terrorista el 24 de noviembre. A ello se suma la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por su captura. Maduro rechaza esas acusaciones y afirma que los ejercicios militares estadounidenses buscan apropiarse de las reservas petroleras del país.

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.