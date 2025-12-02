Desde que comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, algunos colombianos tomaron la decisión de vestirse de camuflado, recargar sus armas e irse a apoyar al país de Volodímir Zelenski, pues les pareció que era momento de ayudar en medio de una situación tan complicada.

Muchos ya combatieron, finalizaron su contrato y volvieron a Colombia, pero hay otros que por más de que les dieron de baja del ejército, no los están dejando volver y hay temor por lo que pueda pasar con ellos.

Ese es el caso de Camilo Melo, un mercenario colombiano que asegura que hace unos días terminó su contrato con el ejército ucraniano, pero ahora no lo quieren dejar volver al país.

En un video compartido en las redes sociales, en el que se ve notablemente golpeado, Melo dijo: “Soy un joven colombiano que vino a la guerra de Ucrania a apoyar a este hermoso país. Ahora sucede que hace cuatro días terminó mi contrato, me dieron la baja y ya es momento de estar en mi país, pero no me quieren sacar de acá“.

Y agregó: “No sé qué quieren hacer conmigo. Realmente estoy muy preocupado por mi vida, porque acá en la brigada 47 los ucranianos que estaban encargados me empezaron a golpear, a tirarme al piso y a pegarme patadas en la cara junto a otro colombiano”.

Este es el angustiante video:

🇨🇴 Mercenario colombiano denuncia secuestro por el Ejército de Ucrania Un joven mercenario colombiano, Camilo Melo, afirmó haber sido retenido por el Ejército de Kiev. Declaró que, a pesar de haber cumplido con su contrato, no le permiten regresar a su país pic.twitter.com/SSUgLML1JC — RT en Español (@ActualidadRT) December 2, 2025

El colombiano finalizó diciendo que solo quiere volver a su casa, a su país, y por eso pide ayuda para que pueda regresar sano y salvo, ya que no entiende por qué después de ayudar a ese país, no lo dejan volver.

De esta manera, luego de ese alarmante video, se espera que se active un plan por parte del Gobierno Nacional para repatriar a este colombiano que en su momento quiso fue ayudar a este país en medio de la guerra con Rusia.

