Un nuevo golpe ruso volvió a poner en jaque el sistema energético de Ucrania este sábado (hora Kiev). El Ministerio de Energía de Kiev confirmó que múltiples regiones quedaron sin electricidad tras una serie de ataques que, según reportes oficiales, se concentraron en instalaciones estratégicas de la red eléctrica y de calefacción.

“La infraestructura energética de Ucrania está siendo atacada masivamente otra vez. Debido a esto, se han producido cortes de energía de emergencia en varias regiones”, señaló la ministra Svitlana Grynchuk a través de redes sociales, sin detallar las zonas más afectadas.

Autoridades locales de Járkov y Sumi, en el noreste del país, informaron sobre fuertes explosiones, mientras que en Odesa, al sur, se registraron daños significativos en instalaciones eléctricas. La ministra añadió que los cortes se levantarán una vez se logre estabilizar el sistema, aunque expertos alertan que el país podría enfrentar apagones prolongados en plena temporada invernal.

Máxima tensión de Ucrania y Rusia

Los bombardeos contra la red energética se han intensificado en los últimos meses como parte de la ofensiva militar iniciada por Rusia en 2022. Gran parte de las infraestructuras civiles, incluidas las plantas de gas natural, han sido destruidas o seriamente afectadas, comprometiendo el suministro de calefacción a millones de personas.

“A pesar de los planes del enemigo, Ucrania tendrá luz y calefacción este invierno”, aseguró Grynchuk, intentando enviar un mensaje de resistencia.

Frente a estos ataques, Ucrania ha contraatacado con operaciones dirigidas a refinerías y depósitos de combustible rusos, con el fin de golpear el flujo energético que sostiene la economía de Moscú. Sin embargo, la amenaza de un invierno sin calefacción continúa siendo una de las mayores preocupaciones para la población ucraniana.

