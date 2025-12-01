Una leona atacó mortalmente a un joven en un zoológico de Brasil ante los ojos de los visitantes, luego de que este escalara un muro de seis metros, superara las vallas de seguridad y descendiera de un árbol para ingresar al recinto, informaron las autoridades.

La tragedia ocurrió el domingo en la ciudad costera de Joao Pessoa, en el este de Brasil.

La alcaldía indicó que el joven identificado en los medios como Gerson de Melo Machado, de 19 años, “invadió deliberadamente el recinto de la leona” en el Parque Zoobotánico Arruda Camara.

“De manera rápida y sorprendente, él escaló un muro de más de seis metros de altura, superó las rejas de seguridad, accedió a uno de los árboles y entró al recinto”, señaló en un comunicado.

Videos virales del ataque muestran a la leona acostada junto al vidrio que la separa de los visitantes, cuando detecta al joven, va hacia el árbol, lo toma con sus dientes por una pierna y lo tira al suelo.

Luego se ven arbustos sacudiéndose y, por un instante, de nuevo la cabeza del chico antes de desaparecer de la vista.

“¡Lo agarró, lo agarró!”, “¡Dios mío!”, se escucha exclamar a un visitante. La alcaldía indicó que Machado “murió por las heridas causadas por el animal”.

🇧🇷 | Brasil: La leona del Parque Arruda Câmara que mató a un hombre está bajo observación veterinaria. Este seguimiento se realiza después de que un joven de 19 años invadiera su jaula. El animal, que previamente mostraba un comportamiento tranquilo, es ahora el centro de una… pic.twitter.com/fpvxAgW9XC — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 30, 2025

El zoológico dijo en Instagram que el incidente fue “extremadamente triste” y que permanecería cerrado mientras continúan las investigaciones.

El veterinario del parque, Thiago Nery, defendió los estándares de seguridad del recinto y dijo que se trató de un incidente “completamente imprevisible”.

El parque señaló, además, que “la eutanasia nunca fue considerada” para la leona, que “no muestra comportamiento agresivo fuera del contexto del incidente”.

El gobierno local apuntó a un “intento de suicidio”, según las investigaciones preliminares.

La consejera de protección infantil, Verónica Oliveira, dijo en un video en Instagram que había acompañado a Machado durante ocho años, en los que “pasó por toda la atención institucional de esta ciudad”. La funcionaria sostuvo que la madre y los abuelos del joven sufrían de esquizofrenia.

En otras entrevistas, Oliveira dijo que su expaciente soñaba con ser domador de leones.

En la semana previa al accidente, Machado “dijo que necesitaba ahorrar dinero, que quería ir a África”, contó a periodistas este lunes Icara Menezes, su prima.

“Prácticamente pasó la mitad de su vida en prisión”, se lamentó Menezes. “Nunca fue un chico malo, solo era un chico que necesitaba apoyo y nunca lo tuvo”, agregó.

Edmilson Alves, director de una unidad penitenciaria en Joao Pessoa, dijo en un video de Instagram que desde joven Machado había estado 16 veces en centros de detención.

Machado tenía el intelecto de un niño de cinco años y su caso era “una tragedia anunciada”, afirmó en el mismo video, el jefe disciplinario de la prisión, Ivison Lira de Paiva.

