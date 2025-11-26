Desde agosto circulaba la expectativa sobre la designación de Alfredo Saade como embajador de Colombia en Brasil, luego de que su nombre empezara a sonar con fuerza dentro del Gobierno. La posibilidad surgió después de su salida de la Jefatura de Despacho de la Presidencia, un cargo en el que mantuvo contacto permanente con diferentes sectores políticos y sociales.

La confirmación tardó debido a que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aún no había entregado el beneplácito necesario para avanzar en la designación diplomática. Cabe mencionar que este paso es indispensable en la diplomacia internacional, pues ningún embajador puede asumir sus funciones sin la aprobación previa del país receptor.

Mientras se esperaba la respuesta desde Brasil, Saade evaluó la opción de competir por la Presidencia en un futuro cercano, una alternativa que estuvo sobre la mesa y despertó discusiones internas sobre su proyección política y el rumbo que podría tomar su carrera.

Este miércoles, W Radio precisó que Saade fue notificado del beneplácito por parte del gobierno de Lula. Según el medio, la confirmación llegó a través de fuentes diplomáticas que alertaron sobre el visto bueno oficial desde Brasilia. Esta aprobación despeja cualquier duda sobre su futuro inmediato dentro del servicio exterior.

Consultado por el medio citado, Saade indicó que aceptará la designación. Esto deja ver que la decisión del ex jefe de Despacho descarta, por ahora, cualquier aspiración presidencial y lo encamina a asumir una de las embajadas más estratégicas para Colombia, debido a la relevancia política y económica de Brasil en la región.

