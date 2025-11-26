Una grave tragedia conmociona al municipio de Dosquebradas, luego de la muerte de una mujer, al parecer, a menos de su propia hija.

Sigue a PULZO en Discover

La víctima fue identificada como Maryuri Gaspar, de 34 años, según se supo, fue encontrada gravemente herida dentro de su casa en el barrio Puerto Nuevo y, pese a ser trasladada de urgencia al hospital Santa Mónica, no logró sobrevivir.

(Lea también: Sicariato en Engativá (Bogotá): dueño de bar fue asesinado frente a su propio negocio)

Las autoridades confirmaron que las lesiones que acabaron con su vida habrían sido causadas alrededor de la 1: 00 p. m. del lunes 24 de noviembre, aunque aún trabajan en reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Lee También

De acuerdo con versiones iniciales recopiladas por la Policía, la agresión habría ocurrido después de una fuerte discusión entre Maryuri y su hija de 18 años. Todo habría comenzado por un conflicto aparentemente cotidiano: el cambio de la contraseña del wifi.

Vecinos señalaron que la joven se habría molestado porque su madre desconectó la red, ya que la adolescente llevaba horas usando el celular. La discusión habría escalado hasta convertirse en un altercado violento con un cuchillo de cocina.

Caracol Radio informó, de manera extraoficial, que la joven presentaba antecedentes de consumo de drogas, situación que ahora es revisada dentro de la investigación.

Tras el ataque, Maryuri fue encontrada por su otro hijo, un joven de 17 años, que la llevó en una carro hasta un centro médico, pero su condición era crítica.

La joven de 18 años habría abandonado la vivienda inmediatamente después de la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han logrado ubicarla.

(Vea también: Famosa ‘influencer’ apareció muerta dentro de su apartamento en extrañas circunstancias)

La Policía y la Fiscalía adelantan operativos para dar con su paradero y así esclarecer lo ocurrido. También avanzan en la recopilación de testimonios, análisis de la escena y entrevistas a vecinos para establecer responsabilidades.

Las autoridades han insistido en que, aunque las primeras hipótesis apuntan a un conflicto familiar que terminó en un ataque con arma blanca, ninguna conclusión es definitiva. Cada detalle está siendo verificado para construir una línea de tiempo precisa de los hechos.

Parapsicólogo Edwin Ocampo habló del caso Colmenares y reveló qué va a pasar

En Bajo Sospecha el parapsicólogo Edwin Ocampo habló sobre el caso de Colmenares. Detalló qué va a pasar con el proceso judicial, si Laura Moreno y Jessy Quintero sienten culpa y si Luis Andrés ya descansa en paz.