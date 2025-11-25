En la noche del pasado 20 de noviembre, Jamundí (Valle del Cauca) fue sacudido por un brutal atentado: la abogada penalista Luisa Fernanda Ramírez Bejarano fue asesinada por sicarios mientras conducía su vehículo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Se partió todo”: habló esposo de mujer que murió al caer de puente peatonal en calle 80 (Bogotá))

Según el reporte policial, recogido por El Tiempo, dos hombres en motocicleta la interceptaron en la calle 2 con carrera 11, le dispararon en varias ocasiones a su camioneta, y luego huyeron.

Lee También

Ramírez Bejarano perdió el control de su vehículo, chocó contra un establecimiento comercial y murió en el lugar a causa de las heridas. La camioneta en la que se movilizaba era de placas QJR-953.

🚨 Noche de terror en Jamundí: Un ataquə s1cari4l dejó una mujer muərta, identificada como Luisa Fernanda Ramírez Bejarano, abogada de profesión. La víctima fue atacada a tiros por hombres en moto mientras conducía su vehículo en el barrio El Rosario. Tras el atentado, perdió el… pic.twitter.com/aNoRqCxSit — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) November 21, 2025

Hasta el momento no se han reportado capturas por lo ocurrido y los asesinos permanecen sin ser identificados.

¿Quién era Luisa Fernanda Ramírez Bejarano?

Las pistas que han surgido apuntan a un posible vínculo entre el crimen y el ejercicio profesional de Ramírez Bejarano. Autoridades investigan si su papel como defensora de personas vinculadas al narcotráfico pudo haber sido el móvil del homicidio.

Según informó la Policía Metropolitana de Cali, la abogada defendía a un narcotraficante apodado ‘Tánatos’, cuyo nombre real es Jesús Hugo Verdugo Chávez, extraditado en 2021.

Además, se señala que tenía otros procesos pendientes como abogada de personas con conductas criminales.

El general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía de Cali, indicó que se ha activado un plan especial para esclarecer el caso: “con el ‘Plan Blindaje’ estamos haciendo puestos de control itinerantes en diferentes puntos de la ciudad y en Jamundí para lograr la captura de los agresores”.

Acá, las palabras del comandante:

🚨 Las autoridades investigan si el 4səsinatø de la abogada Luisa Fernanda Ramírez Bejarano está relacionado con la defensa de alias ‘Tanato’, narcotraficante extraditado en 2021.

La jurista fue atacada por dos sicarios en moto mientras conducía su camioneta. pic.twitter.com/41bQTopE24 — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) November 24, 2025

Luisa Fernanda Ramírez Bejarano, de aproximadamente 40 años, era abogada penalista y esposa de Jorge Roldán Pérez, vicepresidente de la Federación Colombiana de Patinaje.

Tras el crimen, el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca emitió un mensaje de pesar. En su comunicado, expresaron sus condolencias a Roldán Pérez por la pérdida de su esposa.

Acá, el comunicado:

Acompañamos desde Indervalle, al vicepresidente de la Federación Colombiana de Patinaje, Jorge Roldán Pérez, por el fallecimiento de su señora esposa, Luisa Fernanda Ramírez Bejarano.

Enviamos nuestro abrazo solidario. pic.twitter.com/3xDbv0L9nR — Indervalle (@Indervalle) November 22, 2025

Por su parte, la Policía y la Fiscalía han asumido la investigación del caso como prioritaria. Se comprometieron a avanzar con todas las líneas probatorias para determinar quiénes estuvieron detrás del asesinato y cuál fue el fin último del ataque.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.