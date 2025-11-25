La comunidad de Tocaima (Cundinamarca) amaneció conmocionada este fin de semana tras conocerse el asesinato de Ana Alejandra Ricardo Calderón, de 37 años, en un caso que las autoridades investigan como feminicidio. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, en una zona rural del municipio, y ha despertado indignación y llamados urgentes a rechazar la violencia contra la mujer.

(Lea también: Detalles sobre la bebé que fue asesinada mientras dormía: supuesto agresor quedó libre)

“Lamentamos lo sucedido en medio de este feminicidio y queremos invitar a todos los tocaimunos, y a todos los cundinamarqueses, a reflexionar: por favor, no a la violencia, no a la agresión contra la mujer”, declaró el alcalde Hernán Herrera Morales, expresando el rechazo de la administración municipal ante el crimen.

La tragedia tuvo lugar en el barrio Tierra Grata, donde la víctima vivía junto a su pareja sentimental, identificada como E. Cantor, y sus dos hijos menores. De acuerdo con las primeras versiones, Ana Alejandra descansaba cuando el hombre regresó a la vivienda tras haberse ausentado la noche anterior por motivos laborales, ya que trabajaba como ornamentador.

Lee También

En medio de la madrugada se habría desencadenado una discusión entre la pareja que terminó en un violento ataque. Según testimonios de vecinos a Q’hubo Bogotá, el hombre utilizó un arma cortopunzante tipo hacha para agredirla, mientras los niños permanecían dormidos muy cerca del lugar de los hechos.

Tras cometer la agresión, el sospechoso huyó en una motocicleta Yamaha negra, modelo 2022, con placa VZD24F. El CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y asumió la investigación para esclarecer los móviles del crimen.

(Vea también: Cantante de música popular murió luego de hacerse cirugía estética en Bogotá)

El feminicidio desató un fuerte rechazo en el municipio y se está exigiendo la captura del responsable y reforzar el mensaje de cero tolerancia frente a la violencia de género.

“Activamos la ruta inmediatamente con todas las autoridades municipales y de policía, y acompañamos a su familia en este momento tan doloroso”, señaló el personero Jorge Cárdenas.

Vecinos del sector afirman al mencionado medio que la pareja solía protagonizar discusiones constantes y describen al presunto agresor como un hombre extremadamente celoso, lo que lo convierte en el principal señalado del crimen.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.