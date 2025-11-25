Mayerly Díaz, conocida artísticamente como ‘La voz de Quipile’, murió en un centro asistencial de Facatativá apenas cuatro días después de lanzar su más reciente sencillo, ‘Con tus chiros a otra parte’. La noticia dejó conmocionados a familiares, amigos y seguidores, quienes aún intentan asimilar su repentina partida.

“Los artistas no mueren, solo se transforman en la belleza que crearon. Mayerly ahora es cada color, cada nota, cada verso que nos regaló. Nuestro corazón está con su familia”, expresó un allegado de la artista, reflejando el profundo impacto que generó su muerte.

La cantante, madre de dos menores de 11 y 13 años, falleció en el Hospital San Rafael, ubicado en el centro de Facatativá. De acuerdo con versiones de personas cercanas recopiladas por el medio local Suba Alternativa, Mayerly habría presentado complicaciones de salud luego de someterse recientemente a un procedimiento estético en Bogotá.

Los testimonios señalan que la artista sufrió un presunto paro cardíaco en la madrugada del sábado, poco después de ingresar al hospital. Aunque esta versión ha circulado entre allegados, las autoridades continúan adelantando las verificaciones necesarias para establecer con exactitud las causas del deceso.

Oriunda de la inspección La Sierra, en el municipio de Quipile (Cundinamarca), Mayerly Díaz se ganó el reconocimiento de la región gracias a su talento, su carisma y su dedicación a la música popular. Durante su trayectoria artística logró posicionarse como un referente local y consolidar una comunidad fiel de oyentes.

“Descansa en paz, que tus esfuerzos y perseverancia queden como enseñanza de que los sueños sí se cumplen. Que Dios te tenga en su santa gloria”, escribió un familiar en redes sociales, recordando su entrega al arte y el profundo amor por sus hijos.

La comunidad de Quipile, colegas del género y seguidores lamentan la pérdida de una voz que, aseguran, seguirá viva en las canciones y recuerdos que dejó.

