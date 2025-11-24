Bogotá amaneció con un susto grande en las primeras horas del lunes 24 de noviembre de 2025. Una mujer venezolana de 50 años falleció en la estación de Transmilenio, ubicada en la avenida Ciudad de Cali, a la altura de la calle 80. Según las primeras versiones, la migrante habría sufrido un infarto provocando su muerte súbita, de acuerdo con El Tiempo.

“Estábamos cruzando la calle, ella empezó a sentirse mal y me pidió agua. En ese momento, tropezó y se golpeó severamente”, contó su esposo a Citytv. Tras la caída, la víctima indicó a su pareja que se iba a morir, sus palabras fueron desesperadas y llenas de angustia. Desafortunadamente, cuando llegaron las autoridades, ya no presentaba signos vitales. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, no pudieron revivirla y confirmaron que la causa probable fue un infarto, de acuerdo con el citado medio.

“Pasamos la calle. Se sintió mal y me mandó a buscar agua. Y se resbaló, se partió la boca, se partió todo. Y ahí le di para la pastilla. Después me gritó: ‘Me voy a morir’, y más nada. Después que llegaron las autoridades ya estaba ahí, ya muerta. Llegó la ambulancia y le pusieron un aparato. Luego me dijeron que ya no hay vida, le dio un infarto”, mencionó.

La pareja de venezolanos, habitantes del sector desde hace cuatro años, solían caminar juntos al trabajo cada mañana. El esposo, ahora viudo, expresó que “solo estábamos nosotros dos trabajando para salir adelante”, ya que no tienen familiares en Colombia, según dijo en el noticiero.

A pesar de la tragedia, el servicio de Transmilenio continuó trabajando con normalidad. Las autoridades, por su parte, están aún recopilando información para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

