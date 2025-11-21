Espanto y rabia es lo que se vive en la comunidad de Puente Aranda, en la capital colombiana, ante la trágica muerte de Rosa Gualteros, una querida profesora que encontró su final en un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 15 de noviembre. Rosa, quien prestaba sus servicios educativos en el Colegio Rodrigo de Triana por más de treinta años, se encontraba como pasajera en un vehículo cuando fueron impactados violentamente por otro carro, según informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El insólito error en Bogotá de la Policía donde una camioneta estrelló 3 carros y hubo un muerto)

La conductora de este último reportaba, según la familia de Rosa, claros indicios de embriaguez, aunque la Policía aún no confirma dichas sospechas. “Rosa era muy humana, como una mamá para nosotros, un verdadero apoyo y una excelente docente”, fueron las palabras que le dedicó una exalumna para describir a la profesora Gualteros, que han resonado en el seno de la comunidad bogotana, conforme se conoció en la nota de CityTV.

Lee También

Tras la lamentable pérdida de Rosa, una serie de movilizaciones pacíficas se celebraron exigiendo justicia en nombre de la querida ‘profe Rosita’, como cariñosamente era conocida en su comunidad. La áspera realidad que anticipa el fatal accidente ha puesto en la mira las políticas locales de seguridad vial, y produce una particular inquietud entre los bogotanos sobre la necesidad de más rigurosos controles alcohólicos para conductores.

El video del fatal accidente ha dejado un impacto potente en la sociedad. Difundido por CityTV, se puede ver la forma en la que la camioneta Renault a toda velocidad embiste a 3 vehículos que estaban en un semáforo, lo que provocó la volcadura del carro donde viajaba Rosa. “Exigimos respuestas y que aceleren los procesos legales, especialmente en relación a la alcoholemia de la presunta responsable”, ha declarado la familia, que junto con la comunidad, no deja de insistir en que se haga una sanción justa.

* Pulzo.com se escribe con Z