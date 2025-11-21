Un grave accidente de tránsito registrado en Bogotá dejó en estado crítico a María Paula Rey, una joven de 28 años, madre de una niña de 9 años y de profesión estilista. La mujer permanece hospitalizada en un centro asistencial, donde lucha por su vida debido a la gravedad de las heridas.

El hecho tuvo lugar cuando María Paula viajaba en moto junto a su hermana Silvia Rey, quien conducía el vehículo en dirección a su vivienda. En cuestión de segundos, ambas fueron violentamente embestidas por un furgón cuyo conductor, según las víctimas, se dio a la fuga sin brindar ayuda.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el impacto del vehículo, imágenes que evidencian la fuerza del choque y la magnitud del accidente.

Un accidente ocurrió en Bogotá cuando un furgón arrolló a una motocicleta en la que se movilizaban dos mujeres. Una de ellas se encuentra en cuidados intensivos. Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/OrwIdcJ1ca — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 21, 2025

En diálogo con Noticias Caracol, Silvia relató el drama que vive su familia y confirmó que su hermana permanece en estado crítico:

“Sufrió múltiples fracturas, tiene un traumatismo craneoencefálico que le provocó limitaciones cognitivas y de movilidad. Ella está luchando por su vida, por su recuperación”.

Además, denunció que el responsable no solo escapó del lugar, sino que continúa transitando por las calles de Bogotá:

“El vehículo aún sigue en funcionamiento y pedimos como familia ayuda de las autoridades”.

Los familiares de María Paula exigen que el responsable sea identificado y responda por lo ocurrido. Hacen un llamado a las autoridades de tránsito y a la ciudadanía para aportar información que permita ubicar el furgón involucrado.

Mientras tanto, la joven permanece bajo observación médica, con pronóstico reservado.

