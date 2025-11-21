La tranquila noche del 19 de noviembre de 2025 se tornó trágica cuando una joven perdió la vida tras ser atropellada en el barrio Colina de Bogotá. Laura Fabiana León Peña, una joven de 23 años, fue impactada por un vehículo de color gris mientras este se daba a la fuga en la calle 127B, detrás del Bulevar Niza, según informó El Tiempo.

Según información recogida por la Policía Metropolitana, el agresor sería Olvis David Valencia Cochero, quien es acusado de arrollar a la joven y huir en su automóvil. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no lo han capturado. El caso ha sido remitido ala Unidad de Vida de la Fiscalía con el fin de esclarecer las circunstancias y determinar si se trató de un accidente o si fue un homicidio intencional.

Un testigo presencial relató a El Tiempo que, la situación parecía ser únicamente la actuación de un conductor ebrio, pero la víctima intentó detener al agresor colocándose frente al vehículo. Este último la arrolló por segunda vez, lo que indicaría que no se trató de un accidente, sino de un acto intencional y premeditado.

“Yo lo vi justo en el momento de la conmoción, es decir, cuando ya había atropellado a la mujer. Yo no alcancé a ver el momento del pleito. De repente me di cuenta que venía en nuestra dirección […] empujé a mi acompañante contra un árbol porque pensé: ese loco se va a subir a la acera y nos mata. La esposa del agresor no se subió al vehículo con él, ella quedó ahí en la escena. Entró en ‘shock’ y se tiró al piso. Pensamos que le iba a dar algo por el frío”, señaló.

El testimonio resalta, además, la violencia recurrente que padecía una de las mujeres presentes en la escena a manos del presunto agresor, lo que pone a este caso en un contexto de posible violencia de género, un panorama que la Fiscalía deberá analizar detenidamente.

“La esposa del agresor no se subió al vehículo con él, ella quedó ahí en la escena. Entró en ‘shock’ y se tiró al piso. Pensamos que le iba a dar algo por el frío. Lo primero que habría ocurrido fue una escena de celos. Luego el agresor habría golpeado a una de las mujeres y los amigos intervinieron. El agresor se subió al carro; la chica que murió se puso frente al vehículo para bloquearlo; ellos contaron que él la arrolló… y que luego retrocedió para pasarle encima por segunda vez. Yo no creo que eso haya sido un accidente. Yo creo que eso fue intencional. La mujer habló con su mamá, pedía disculpas y decía ‘es mi culpa, no lo denuncié'”.

