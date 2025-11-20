En Bogotá no dejan de ocurrir hechos que dejan sin aliento a varios ciudadanos por la crueldad de los sucesos. Ahora, en la localidad de Bosa, las autoridades se encontraron con un trágico hallazgo en el canal del río Tunjuelito, donde la comunidad quedó asombrada por la gravedad de lo ocurrido, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

(Vea también: Extraña desaparición de sacerdote en Cundinamarca: ya encontraron su carro y hay pistas)

Los hechos ocurrieron puntualmente en la calle 88a sur con carrera 87a, en los límites de los barrios de Bosa San Bernardino, San José y El Jardín, donde el cuerpo de una mujer en alto grado de descomposición fue hallado flotando en las aguas de este río, de acuerdo con el citado medio de comunicación.

La señora fue identificada como María Pineda Rodríguez, de 63 años, quien, según las señales de su cuerpo, llevaba varios días flotando en el río Tunjuelito sin que nadie se percatara de lo sucedido. Las autoridades están avanzando en las investigaciones para determinar las causas de su muerte, según la citada cadena radial.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Precisamente, durante esta semana se llevó a cabo una nueva intervención de operación de espacio público, en el que se recuperaron 2.400 m² en el Río Tunjuelito, se desmontaron estructuras ilegales y se retiraron toneladas de residuos en Kennedy.

La comunidad pide mayor atención en la zona, donde por la falta de luminosidad en algunos puntos permite que ladrones se ubiquen en la zona y hagan de las suyas contra los vecinos del sector, por lo que piden más focos de luz y mayor presencia de la Policía Nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z