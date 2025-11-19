Las autoridades de Bogotá investigan la muerte de una ciudadana que falleció luego de ser arrollada, al parecer, por su propia pareja sentimental luego de una discusión en el norte de Bogotá.

De acuerdo con Caracol Radio, luego del partido de Colombia contra Australia, el hombre habría llegado en su carro a recoger a la joven, pero tras un conflicto dentro del carro, ella decidió bajar y fue entonces cuando fue atropellada.

La víctima fue identificada como Laura Fabiana León y su deceso se dio en el mismo lugar que ocurrieron los hechos, debido a la gravedad de sus heridas. El responsable huyó del lugar.

Según el citado medio, los hechos se presentaron al frente del centro comercial Bulevar Niza. Por su parte, la Policía analiza las cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero del hombre y garantizar su plena identificación. Asimismo, se busca aclarar si se trató de un feminicidio.

