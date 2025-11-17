Las autoridades en Bogotá han conseguido la detención de un sospechoso vinculado con el asesinato de Harold Aroca, un joven de 16 años. Esta primera captura ha sido producto de una ardua y minuciosa investigación que ha mantenido en vilo a la ciudadanía de la capital durante meses. El detenido, identificado como Anderson Santiago Pedraza, fue presentado ante el fiscal encargado del caso, quien comenzó las audiencias preliminares el pasado lunes festivo a las dos de la tarde.

El conmocionante caso de Harold Aroca remeció a Bogotá el pasado 5 de agosto cuando el joven estudiante y futbolista desapareció sin rastro en el barrio El Parejo. En sus últimos días, Harold se desplazaba hacia su entrenamiento cotidiano en Los Laches. La desaparición de Harold no solo marcó un antes y un después en la vida de su familia, sino que también produjo una alarma social en la ciudad.

Para la investigación, la Fiscalía General de la Nación ejerció una estricta revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector, en donde el adolescente desapareció. Un video revelado en las redes sociales se convirtió en una pieza clave para las investigaciones. En este se observa claramente cómo hombres encapuchados acorralan a Harold y lo suben a un vehículo. Carolina García Clavijo, madre del joven, confirmó estos eventos y describió cómo en el video “le hacen un reclamo, le dicen algo y luego se lo llevan”.

Días más tarde, la búsqueda de Harold tomó un inesperado giro cuando la madre del joven recibió un macabro mensaje a través de Facebook que decía: “Búsquelo por el bosque”. Siguiendo esta insinuación, se dirigió a las proximidades del Acueducto de Bogotá, donde encontró el cuerpo de su hijo junto a una desgarradora nota que decía: “Jajaja. Eso le pasa por sapo”.

La lucha incansable de Carolina por descubrir la verdad y obtener justicia para su hijo no ha estado exenta de obstáculos. En el proceso, ha recibido amenazas en línea que acentúan la crisis de violencia y represalias en torno al caso. Al canal de noticias CityTV, la determinada madre denunciaba: “El último mensaje que me llegó fue directamente a mí, no razones, y es que yo no puedo volver a Los Laches porque me van a matar”.

La reciente captura de Pedraza marca un hito y esperanzador avance en la investigación. Las autoridades han demostrado su compromiso y habilidad para llevar a cabo este doloroso caso, utilizando herramientas tecnológicas y pistas proporcionadas por la comunidad. Sin embargo, algunas incógnitas aún persisten acerca de la participación de otros posibles involucrados en la muerte de Harold Aroca.

