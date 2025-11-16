En las primeras horas del sábado 15 de noviembre de 2025 en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, una camioneta Renault Arkana se convirtió en protagonista de un lamentable accidente vial, que dejó un saldo trágico de una víctima mortal y varios heridos.

El vehículo, que transitaba a alta velocidad por la intersección de la calle 3 con carrera 36 en la madrugada, impactó violentamente por detrás a otros vehículos detenidos en un semáforo, produciendo un escenario de caos y desconcierto en el sector barrial de Jorge Gaitán Cortés. Este sitio, como lo documentaron varios usuarios en redes sociales y medios de comunicación, desplegó un panorama de destrucción vehicular y caos en la zona.

Dentro de los automóviles impactados se encontraba una pasajera de alrededor de 40 años que hacía uso del servicio de transporte por aplicación y pereció a causa del choque. Otras personas, entre ellas un taxista de Radio Taxi Aeropuerto y un motociclista, resultaron heridos y fueron trasladadas a centros médicos, como lo señalan datos recogidos por la Policía Metropolitana.

“El sonido del impacto fue estremecedor, luego todo fue un caos. Pedimos ayuda y enseguida llegaron las autoridades”, dijo un testigo del suceso. Sin embargo, este suceso dejó un sinsabor profundo en la comunidad.

Estas son las imágenes del fuerte choque

@Citytv grave choque entre 3 vehículos Puente Aranda calle 3 carrera 36 pic.twitter.com/CLJmGUILAU — Nathalie Rengifo (@nrengifoc) November 15, 2025

#BOGOTÁ. La madrugada de este 15NOV, Se presentó siniestro vial con fatalidad en la loc/Puente Aranda, calle 3 con Carrera 36. Según informan; involucró dos vehículos particulares, un taxi y una motocicleta. Lamentablemente una persona falleció debido al fuerte choque. ÚNETE 👉… pic.twitter.com/J8HgrPQCDG — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 15, 2025

#Bogotá | Imágenes del siniestro vial con fatalidad ocurrido esta madrugada del sábado [1:00 a.m.] en la calle 3 con Carrera 36, localidad de Puente Aranda, en Bogotá. El hecho involucró a dos automóviles, un taxi y una moto. Una persona falleció. pic.twitter.com/8vdYtRwY5L — Periodismo Público (@periodispublico) November 15, 2025

Por ahora, las hipótesis apuntan a que la conductora de la camioneta y su copiloto podrían haber estado bajo la influencia del alcohol, una suposición que está siendo investigada minuciosamente por las autoridades pertinentes. En este sentido, la conductora no registraba comparendos ni multas en la plataforma del sistema de tránsito, SIMIT, añadiendo un nuevo elemento a las indagaciones.

Moverse en Bogotá, una ciudad caracterizada por su alto volumen de vehículos y accidentes viales es cada vez más un desafío. Según cifras citadas por El Tiempo, la capital colombiana enfrenta una crisis de seguridad vial, lo cual hace que las autoridades locales implementen diferentes controles y campañas. Entre ellas, la prevención del consumo de alcohol al volante, el principal factor en la imprudencia vial en Colombia.

