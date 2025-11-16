El flagelo de la imprudencia en las carreteras cobró una nueva víctima en las primeras horas de la madrugada del sábado 15 de noviembre de 2025, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá. Un concurrido cruce de la calle 3ª con carrera 36 fue escenario de un impactante accidente de tránsito que deja una persona fallecida y varios heridos.

El incidente se produjo cuando una camioneta Renault Arkana, conducida por una mujer, embistió por detrás a varios vehículos que se encontraban detenidos en un semáforo. La violencia del choque fue de tal magnitud que infectó a un total de cuatro vehículos, entre estos, un automóvil particular, una motocicleta, un taxi de Radio Taxi Aeropuerto y el fatal vehículo responsable.

Este accidente vial, lleno de interrogantes, acentúa la importancia de respetar las normas de tránsito y la preservación de la vida en nuestras carreteras. Según datos de la Policía Metropolitana, aparte de la víctima fatal, que era una usuaria de un servicio de transporte por aplicación, el conductor del taxi y el motociclista fueron los más afectados por este siniestro y se encuentran recibiendo atención médica.

Respecto a los antecedentes de este lamentable siniestro, según registros consultados en el Sistema de Información de Multas de Infracciones de Tránsito (Simit), la camioneta responsable no tenía multas o sanciones previas registradas, que pudieran haber sugerido patrones de conducta imprudente de su conductor.

Las primeras informaciones, señaladas por testigos del hecho, sugieren que la conductora de la camioneta y su acompañante podrían estar en estado de embriaguez al momento del accidente. Esta estaría siendo la primer línea de investigación de las autoridades, pero aun se está en proceso de confirmación. La Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra realizando las diligencias necesarias para esclarecer el hecho, mientras la Dirección de Tránsito de Bogotá registra meticulosamente los detalles técnicos del suceso.

La incansable labor de las autoridades ahora se enfoca en esclarecer completamente los hechos, determinar responsabilidades y verificar si existieron factores adicionales que pudieron haber influido en el desenlace de este accidente

