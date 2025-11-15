El nuevo material audiovisual presentado en la investigación sobre el trágico asesinato de Mauricio Cendales en Kennedy, Bogotá, ha desbloqueado detalles clave del incidente. Este video muestra cómo la ira desmedida de una turba de motociclistas superó al esfuerzo de un policía por proteger la vida del conductor el pasado 11 de noviembre, quien fue identificado como Mauricio Cendales Parra, de 35 años.

Esta grabación fue difundida por Citytv y captura la brutalidad con la que Cendales fue arrancado de su vehículo y golpeado hasta la muerte en la vía pública. Una secuencia de eventos que ha puesto en el debate la manera en que el grupo de motociclistas tomó justicia por mano propia.

En el video, es notorio cómo un agente de la Policía lucha arduamente para evitar que la multitud violenta alcanzara al conductor. Pero pese a sus denodados esfuerzos, fue superado por la cantidad e ira de las personas que rodearon el vehículo. Este material, ahora en manos de las autoridades, evidencia no solo la violencia descomedida que azotó a Cendales, sino también, el loable esfuerzo de un servidor público por intentar protegerlo.

Las imágenes ubican a los investigadores privados y oficiales en una pista importante para descifrar el rompecabezas de la ira desmedida que segó la vida de Cendales. Ha promovido, como explicó un vocero policial a El Tiempo, “un arduo proceso de identificación para cazar a los responsables de este desgarrador incidente. No vamos a parar hasta relacionar todas las caras en este video con números de cédula y fechas de captura”.

Parientes cercanos han declarado que Cendales cargaba con antecedentes de crisis psicológicas: un sobrino relató que la esposa había pedido ayuda a la Policía un día antes para llevarlo a una clínica psiquiátrica dado su estado alterado, y que la ayuda no llegó a tiempo ni al lugar correcto. También señalaron que tenía tratamientos y medicación por ansiedad/estrés y que no solía beber por ese motivo.

