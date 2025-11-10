Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se pronunció ante la captura de Eduardo Chala, taxista que procesado por haber atropellado a 11 personas en una vía del barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

Al respecto, el mandatario local escribió en sus redes sociales que el conductor “tiene que pagar con cárcel” por los hechos, agregando que lamenta los hechos y que desde la alcaldía han dispuesto ayuda a los familiares de las víctimas.

“Quiero enviar toda mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Desde el sábado, cuando ocurrieron los lamentables hechos, el equipo de la Secretaría de Salud ha estado en contacto con los familiares, haciendo acompañamiento permanente”, dijo Galán al respecto.

(Vea también: Revelan parte médico de los tres menores atropellados por taxista borracho en Bogotá)

Lee También

Finalmente, el mandatario reiteró que desde su administración acompañan el proceso para que “el responsable pague por sus actos”.

Este hombre tiene que pagar cárcel por los hechos ocurridos el fin de semana en San Cristóbal. Quiero enviar toda mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Desde el sábado, cuando ocurrieron los lamentables hechos, el equipo de la Secretaría de Salud ha estado en contacto… https://t.co/HRO52Myeew — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 10, 2025

Taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá aceptó cargos

Este lunes 10 de noviembre se llevó a cabo la audiencia contra Chala, quien, cabe mencionar, se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente.

Por estos hechos, al conductor le fueron imputados los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas.

(Vea también: Taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá podría quedar libre pronto; víctimas hacen llamado)

Asimismo, se conoció que el taxista aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.

Lee También

Según relataron varios testigos, el vehículo identificado con las placas VDW 626 se movilizaba a alta velocidad cuando el conductor perdió el control y terminó arrollando a varias personas que caminaban por el sector.

“Fue un momento de pánico total; se escucharon gritos y muchos corrieron a auxiliar a los niños que resultaron heridos”, contó un residente que presenció el accidente.

Un grave accidente se presentó en el barrio la sierra, localidad de san Cristóbal. 11 personas resultaron heridas cuando un taxista atropello a 11 personas, entre ellas 4 menores de edad, de 4 meses, 7, 12 y 15 años. Dos de ellos se encuentran con trauma en abdomen y trauma… pic.twitter.com/tqvxIoUCAA — Mauricio Vanegas (@Marovaan) November 9, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z