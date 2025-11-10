El barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, fue escenario de una tragedia la noche del 8 de noviembre, cuando un taxi fuera de control embistió a un grupo de personas que caminaban por la vía principal. El violento accidente dejó 11 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad, lo que provocó angustia y consternación entre los habitantes del sector.

Según testigos, el vehículo, identificado con las placas VDW 626, se desplazaba a alta velocidad cuando perdió el control y terminó arrollando a los peatones. “Fue una escena desesperante; la gente gritaba y corría a ayudar a los niños”, relató uno de los vecinos.

El conductor del taxi, un hombre de 56 años, fue capturado en flagrancia pocos minutos después del siniestro. De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del hecho. Por ello, fue trasladado a una unidad policial mientras avanza la investigación por lesiones personales agravadas y conducción en estado de embriaguez.

¿Qué pasó con los menores del accidente del taxista borracho?

Entre las víctimas del accidente se encuentran un bebé de apenas cuatro meses y otros tres menores de 7, 12 y 15 años, quienes fueron trasladados de inmediato a centros médicos cercanos debido a la gravedad de sus heridas.

Dos de ellos sufrieron trauma craneoencefálico severo y trauma abdominal, lesiones que los dejaron en estado crítico y los llevaron a ser internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de La Victoria. Las familias, en medio del dolor y la incertidumbre, recibieron acompañamiento de los equipos de psicología y trabajo social del Distrito.

La Secretaría de Salud de Bogotá emitió un comunicado oficial con el parte médico de los menores, informando sobre su evolución y el tratamiento que están recibiendo.

Según el reporte, una adolescente de 15 años permanece en la UCI y se encuentra en proceso de establecer una condición de muerte encefálica, para lo cual se están cumpliendo todos los protocolos y criterios médicos correspondientes.

Por su parte, el niño de 7 años continúa bajo manejo especializado, con protocolo de neuroprotección cerebral y estabilización general, mientras el equipo médico monitorea su respuesta al tratamiento.

Asimismo, una menor de 12 años permanece en observación pediátrica, diagnosticada con un trauma craneoencefálico leve y lesiones en tejidos blandos, aunque su evolución ha sido descrita como satisfactoria. El bebé de cuatro meses, según fuentes médicas, está fuera de peligro, aunque sigue en observación por prevención.

#LoÚltimo | Parte médico de los menores de edad que resultaron gravemente heridos tras accidente de taxista en estado de embriaguez en el sur de Bogotá. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/vR1hDyvgHK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 10, 2025

Las autoridades locales hicieron un llamado a la prudencia y rechazaron el consumo de alcohol al conducir.

“No podemos seguir lamentando tragedias que pudieron evitarse. Conducir ebrio no solo es un delito, es una irresponsabilidad que destruye familias”, señaló un vocero de la Alcaldía de Bogotá.

Mientras tanto, la comunidad de La Sierra permanece unida, acompañando a las familias afectadas y exigiendo justicia y sanciones ejemplares para el responsable de este lamentable accidente que hoy enluta al sur de la ciudad.

