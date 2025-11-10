La mañana del pasado 8 de noviembre del 2025 ocurrió un duro golpe a la localidad de San Cristóbal, zona sur de Bogotá. Un taxista, posiblemente intoxicado por el alcohol, arrolló a 11 personas en el barrio La Sierra. Un horrendo suceso, que además del conductor, dejó a toda una comunidad clavada en el asombro e indignación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan identidad de los muertos en accidente en la vía Bogotá-Girardot: esta fue la causa del siniestro)

Las impactantes imágenes que muestran el vehículo embistiendo a un grupo de peatones, para luego terminar estrellándose contra una barbería, se propagaron a la velocidad con los videos difundidos por las redes sociales, en los que se escucha a los testigos gritar y correr hacia el desastre en un intento desesperado por prestar ayuda a las víctimas.

“El conductor, quien transitaba a alta velocidad y en estado de embriaguez, perdió el control del vehículo al intentar realizar un giro y atropelló a un grupo de peatones que cruzaban la vía”, es la versión de los hechos que muchas personas han compartido. No solo los testigos que presenciaron el suceso, sino también aquellos que lo vivieron indirectamente a través del vídeo.

Lee También

Las once personas afectadas, fueron trasladadas rápidamente al Hospital San Clara. Entre las víctimas se encuentran dos menores de edad, de 7 y 15 años, quienes tuvieron que ser inducidos en coma debido a la gravedad de sus heridas. “Las próximas 72 horas serán cruciales para determinar la evolución de su estado de salud”.

Al respecto, una de las tías de los menores dio más detalles en Noticias Caracol sobre la condición actual de los menores: “Mis dos sobrinos están con un diagnóstico de muerte cerebral, tenemos 72 horas para que puedan mostrar mejoría o sino pueden llegar a desconectarlos”.

Además, hizo un duro señalamiento en contra del padre de familia, que horas antes había hablado de lo sucedido con el responsable del accidente y había manifestado que perdonaba al conductor, aunque pidió endurecer los controles y penas para quienes consuman alcohol al volante.

“Con el papá de los niños mantenemos una relación un poco distante, ya que él es un poco ausente, hasta ahora se apareció acá que es por el accidente de los niños”, mencionó.

“Mis dos sobrinos tienen muerte cerebral”, dice familiar de los menores de edad que resultaron gravemente heridos tras accidente en el sur de Bogotá. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/4HJiyuA7mi — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 10, 2025

Finalmente, hizo una dura revelación del conductor del taxi y lanzó una advertencia sobre lo que podría pasar en las próximas horas con este hombre: “El señor Eduardo Chala está en la URI de Tunjuelito, nos dicen que lo pueden llegar a soltar en 36 horas porque para ellos es solo lesiones personales. Todos los familiares estamos en los hospitales y no hemos tenido el tiempo de poner una denuncia a la Fiscalía. Queremos poner una denuncia por alcoholismo, intento de homicidio y este señor hace años no debería estar manejando taxi”.

* Pulzo.com se escribe con Z