El terror y el dolor invadieron el barrio La Sierra, en la localidad San Cristóbal Sur, en Bogotá, tras la ocurrencia de un grave accidente automovilístico la tarde del sábado 8 de noviembre de 2025. Según registraron las cámaras de seguridad, un taxi perdió el control mientras descendía una pendiente, invadió el andén, arrolló a varios peatones antes de terminar su fatal recorrido estrellándose contra una casa.

Esto dejó un saldo de once personas heridas, encendiendo las alarmas en la población local que exige, no solo sanciones severas, sino también mayor supervisión sobre el consumo de alcohol en conductores, especialmente los de servicio público. Entre los heridos hay 4 menores de edad y dos de ellos están en condición crítica.

El conductor comprometido, de 56 años, fue atrapado por la Policía Metropolitana de Bogotá y ahora deberá responder por el delito de lesiones personales. Los informes de alcoholemia presentados evidenciaron que el hombre estaba en un avanzado estado de embriaguez con un segundo grado de alcoholemia.

Además, el taxi, que llevaba la insignia VDW626, registraba dos multas pendientes. Una de ellas impuesta el 23 de mayo de 2025 por exceso de velocidad con un valor de 624.900 pesos y otra del 29 de junio de 2022 por recoger pasajeros en zonas no permitidas por 643.400 pesos, incluyendo intereses, según informó El Tiempo.

Sin embargo, la tragedia no solo selló el destino del taxista, que a pesar de salir ileso del incidente, fue puesto a disposición de la Fiscalía URI de Molinos. También resultaron gravemente heridos once ciudadanos, entre ellos, cuatro menores. Dos, pequeños de 7 y 15 años, luchan ahora por sus vidas en estado de muerte cerebral en el Hospital San Clara.

Frente a esta dolorosa situación, familiares y amigos de las víctimas han demandado justicia. “No podemos seguir perdiendo vidas por irresponsabilidades al volante”, expresó con indignación Ángel Torres, familiar de algunas víctimas, en conversación con Noticias Caracol.

#Colombia | “Están críticos. A mi sobrinita mayor… no nos dan expectativa”, expresó a Noticias Caracol Ángel Torres, familiar de los menores de edad que resultaron heridos en un accidente de tránsito en el sur de Bogotá. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/tGU3TySjJn — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 9, 2025

