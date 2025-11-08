Este sábado se dieron a conocer nuevos detalles sobre el caso de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, que perdió la vida luego de una brutal agresión ocurrida en la madrugada del 31 de octubre de 2025 en la zona de Chapinero (Bogotá).

La víctima, de 20 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo producto de varios golpes en la cabeza, presuntamente propinados por Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González, un joven de 22 años oriundo de Cartagena, quien huyó.

De acuerdo al testimonio de Juan David, amigo de la víctima y quien presenció lo ocurrido, una mujer disfrazada de azul (de nacionalidad venezolana), quien fue identificada como Kleidymar Paola Fernández, señaló al agredido de un supuesto caso de acoso, según recogió El Tiempo.

¿Jaime Esteban Moreno estaba acosando mujeres?

El citado periódico tuvo acceso a un documento reservado de la investigación y al relato de uno de los investigadores, cuyas declaraciones podrían dar un giro al proceso.

Según el relato, se revisaron exhaustivamente las cámaras de seguridad del establecimiento donde estaban tanto los agresores como la víctima y no se habría encontrado evidencia de acciones indebidas de Moreno hacia la joven mencionada o la mujer que la acompañaba, identificada como Bertha Yohana Parra.

“Las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca Before Club desmontan la versión según la cual el joven Moreno habría tenido un acto impropio con una de las dos mujeres que están vinculadas al caso”, indicó el investigador.

Sin embargo, esto dejaría sin motivo aparente la violencia ejercida contra Moreno, por lo que la Fiscalía tendrá que esclarecer cuál fue el origen de lo que pasó y por qué agredieron al estudiante.

Mientras tanto, el proceso penal continúa en fase preliminar. De acuerdo con El Espectador, Ortiz enfrenta cargos por homicidio agravado, y el ente acusador solicitó su reclusión inmediata, argumentando que “representa un peligro para la sociedad“.

