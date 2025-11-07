El sujeto, que era compañero de trabajo del hombre de 22 años, le contó en Noticias RCN que su colega admitió horas después del crimen haber participado en la golpiza mortal.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Hombre que golpeó a Jaime Esteban Moreno no estudia en Los Andes: revelan documento que lo comprueba)

Ricardo González, oriundo de Cartagena y vendedor de perros calientes en San Victorino, mostró heridas en el codo y dedos mientras trabajaba con “normalidad” el mismo 31 de octubre, cuando Moreno agonizaba en un hospital.

El testimonio introduce a una tercera mujer –pareja de González– que habría estado en el bar y podría saber qué pasó antes del ataque en Chapinero.

El amigo describió a González como “notablemente nervioso” en su puesto de comida rápida, detalla el noticiero. “Se encendió con los manes”, le dijo, refiriéndose al altercado que dejó a Moreno con trauma craneoencefálico severo.

González no fue capturado esa madrugada, a diferencia de Juan Carlos Suárez, imputado por homicidio agravado. Las dos mujeres inicialmente detenidas fueron liberadas, pero ahora surge esta nueva testigo: la pareja de González, presente en el Before Club antes de la persecución en la calle 64 con carrera 15.

Lee También

Videos de seguridad y testimonios son clave en la búsqueda de González, quien permanece prófugo. Sorprende su actitud: caminaba con naturalidad en San Victorino mientras Jaime, estudiante de Ingeniería de Sistemas en Los Andes, luchaba por su vida.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.