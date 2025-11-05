Ante el juez 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el señalado de acabar con la vida de Jaime Esteban Moreno decidió no aceptar cargos, luego de escuchar que se expone a una condena que oscila entre 40 y 50 años de prisión.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Dan detalles de la vida de Juan Carlos Suárez, capturado por muerte de Jaime Esteban Moreno)

La delegada de la Fiscalía detalló que Juan Carlos Suárez Ortiz responderá en calidad de coautor por los hechos que rodearon la muerte del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

La fiscal detalló que otro hombre, que permanece prófugo, también agredió a la víctima. Suárez Ortiz es, por ahora, el único detenido por el asesinato del estudiante. Kleydemar Paola Fernández, quien vestía un disfraz azul, y Bertha Johana Parra Torres, que llevaba un disfraz negro, fueron dejadas en libertad, pero permanecen ligadas al caso.

Lee También

Por solicitud de las partes, la diligencia donde se definirá dónde deberá ser recluido mientras avanza el proceso fue suspendida y se reanudará este jueves, 6 de noviembre, a las 9 de la mañana.

El abogado del presunto homicida se refirió a esta decisión y, aunque la respaldó, detalló que Suárez Ortiz lleva varios días sin dormir en la URI donde permanece, por lo que les pidió a las autoridades que se le permita descansar para la audiencia de mañana.

“Mi defendido me decía que hace tres días que no duerme, que necesita un descanso. Ojalá pueda descansar”, dijo el abogado de Suárez Ortiz al referirse al aplazamiento de la audiencia de aseguramiento.

Lee También

Suárez Ortiz no tenía antecedentes. Solo había sido registrado colándose en el sistema Transmilenio, situación alejada del crimen que se le acusa.

El hombre de 27 años pasó de ser un estudiante becado en la Universidad de los Andes a cargar con el peso de un crimen que volvió a conmocionar a Colombia un 31 de octubre.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.