El crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de Los Andes, sigue estremeciendo al país por las similitudes con el caso de Luis Andrés Colmenares. Ambos jóvenes murieron un 31 de octubre, luego de asistir a una fiesta de Halloween, y pertenecían a la misma universidad.

Aunque tres personas —Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbaran y Bertha Yohana Parra Torres— fueron capturadas en el sitio donde fue hallado el cuerpo, las dos mujeres fueron liberadas horas después, dejando a Suárez como el principal señalado.

Quién es Ricardo González en el caso Jaime Esteban Moreno

Sin embargo, la historia dio un vuelco con la aparición de un cuarto nombre: Ricardo González, un joven de 22 años, oriundo de Cartagena y vendedor de perros calientes en el sector de San Victorino, en pleno centro de Bogotá, quien habría participado en la golpiza propinada contra Moreno.

Qué pasó con el cuarto implicado en la muerte de Jaime Esteban Moreno

De acuerdo con un testimonio entregado a Noticias RCN, González era un trabajador reconocido en la zona. Según contó un comerciante del lugar, el joven fue visto el 30 de octubre en su puesto, disfrazado con máscara y orejas, atendiendo con normalidad a sus clientes durante la jornada de Halloween.

El día siguiente, el 31 de octubre, Ricardo llegó nuevamente a trabajar, pero esta vez su actitud era diferente. Según el testigo, el joven admitió nervioso que “la había embarrado”, refiriéndose a una riña en una taberna en la que, al parecer, una persona había terminado en cuidados intensivos.

El comerciante relató que Ricardo había llegado a Bogotá desde muy joven, buscando oportunidades laborales, y llevaba alrededor de dos años trabajando en el sector, pero hasta la fecha, no se ha reportado ni contesta su teléfono.

Las autoridades investigan si González tuvo una participación directa en la pelea que habría desencadenado la muerte de Moreno. Mientras tanto, el caso reaviva el recuerdo de Colmenares y la sensación de que, 15 años después, la historia podría estarse repitiendo.

