Durante este miércoles 5 de noviembre de 2025, el Juzgado 37 de Control de Garantías de Bogotá comenzó la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien es señalado como presunto autor material del homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes en Bogotá.

Este hecho ha producido consternación en el país por la juventud de la víctima y la violencia evidenciada en el caso. Según la información revelada por la Fiscalía, Suárez Ortiz fue capturado el primero de noviembre de 2025, por supuestamente participar en este crimen y, además, afectar de manera grave la integridad física de Moreno Jaramillo con un trauma craneoencefálico severo.

Por otro lado, el abogado de la víctima espera que ambos casos se esclarezcan por completo y confía en que se “recopilen suficientes pruebas para determinar su eventual participación”. También expresó su deseo de obtener una reparación integral, enfatizando la importancia de que los responsables asuman su responsabilidad compartida.

Mientras tanto, el padre de la víctima pidió respeto a la memoria de su hijo y solicitó limitar la difusión de material sensible que pueda afectar su honra y la tranquilidad de la familia. Por otro lado, el abogado defensor de Suárez Ortiz, mostró su solidaridad con la familia de Moreno Jaramillo y, a su vez, pidió prudencia ante información que podría afectar la integridad de la investigación y del proceso judicial.

En dicha audiencia, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en calidad de coautor a Juan Carlos Suárez, único capturado por el crimen de Jaime Esteban Moreno, la noche de Halloween en Bgotá. Además, el ente investigador y el juez manejaron la cifra entre 480 semanas a 600 semanas de prisión, que podría pagar el procesado por este caso.

De igual manera, la Fiscalía detalló el grave de estado de salud en el que ingresó Jaime Esteban Moreno al hospital Simón Bolívar, luego de ser golpeado en Bogotá: “Ingresó en un contexto de politraumatismo secundario a múltiples golpes contundentes en cara, cráneo y tórax […] presentaba un paro cardiorrespiratorio. Se declara su fallecimiento por tratarse de una muerte violenta secundaria a agresión”.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.