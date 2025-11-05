El asesinato del joven estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de la Universidad de los Andes, toma un nuevo rumbo con la audiencia de imputación del principal sospechoso Juan Carlos Suárez Ortiz. Este importante juicio tuvo lugar el pasado miércoles en la sala del Juzgado 37 de Control de Garantías, a partir de las 9 a. m.

La Fiscalía General de la Nación, en su labor investigativa, presentó una importante batería de pruebas en contra de Suárez Ortiz. Entre ellas, testimonios, videos de seguridad y un dictamen médico que evidenció un severo trauma craneoencefálico en la víctima. Estas pruebas fueron determinantes para legalizar la captura de Suárez Ortiz, ocurrida el pasado primero de noviembre.

En este juicio, se decidirá si Suárez Ortiz afrontará cargos por homicidio agravado u otro delito equivalente. Además, se decidirá si procede una medida de aseguramiento privativa de la libertad para este sospechoso. Por otra parte, dos mujeres que fueron aprehendidas en el mismo marco del caso, fueron dejadas en libertad ante la falta de elementos probatorios suficientes para relacionarlas con el delito.

El abogado de la víctima, Camilo Rincón, en declaraciones en dicha audiencia, expresó “solicitamos medida de aseguramiento intramural en un centro penitenciario para Suárez Ortiz y deseamos una reparación integral y que los responsables asuman su responsabilidad”.

🔴 “Un respetuoso saludo a todos los asistentes a la audiencia”, así saludó Juan Carlos Suárez Ortiz, capturado por el asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo. pic.twitter.com/fXOnSme2jg — Pulzo (@pulzo) November 5, 2025

Las únicas declaraciones que hizo Juan Carlos Suárez fue el saludo cuando el juez le pidió su intervención: “Un respetuoso saludo a todos los asistentes a la audiencia, al honorable juez, al honorable representante de la Fiscalía, a mi defensa, a las víctimas, a los representantes de las víctimas y a la secretaría y al despacho”.

En este juicio, uno de los temas más debatidos ha sido la privacidad de la audiencia. El fiscal, defendido por el abogado Francisco Bernate, solicitó que la audiencia no sea privada, argumentando que la administración de justicia constituye un acto público y que la ciudadanía tiene derecho a la información.

Sin embargo, esta solicitud ha producido una serie de reacciones. El padre de Jaime Esteban Moreno está de acuerdo con que la audiencia sea pública, pero solicitó al juez que se restrinja la difusión de material sensible que pueda afectar la honra y memoria de su hijo.

