En entrevista con Pulzo, Camilo Rincón, abogado de la familia Moreno y quien lleva el caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno, se refirió a la acción tardía por parte de las autoridades distritales en lo que pasó con el estudiante de la Universidad de los Andes.

Al respecto, el penalista señaló que esperaba que se ofrecieran recompensas tempranas para dar con la pronta captura de uno de los principales responsables del homicidio y quien hasta ahora permanece prófugo de la justicia. Cabe mencionar que este hombre es quien aparece vestido de negro en los videos difundidos y hasta ahora se sabe que sería un vendedor ambulante del sector de San Andresito.

“Echamos de menos el apoyo de las autoridades distritales, concretamente del alcalde mayor de Bogotá, de su secretario de Seguridad, que desde el viernes y lo digo porque conozco un poco de la administración pública también, debieron haber activado unas acciones administrativas tales como esos incentivos o recompensas para que brindaran información oportuna y útil para la identificación de este prófugo de la justicia y criminal”, dijo Camilo Rincón.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó en la noche del 3 de noviembre, que una vez conoció los hechos, los puso en conocimiento de las autoridades.

“Desde que tuve conocimiento de los hechos, el viernes pasado, le pedí a la Policía que en conjunto con el CTI, responsable directo de la investigación del caso, se intensifique la búsqueda y captura del otro responsable directo de la agresión. A la familia de Jaime Esteban Moreno, toda mi solidaridad. Cuenten con mi compromiso para que este crimen, que hoy enluta a nuestra ciudad, no quede impune y que los responsables paguen”, dijo Galán en su cuenta de X.

Para el abogado, la comunicación fue tardía y extrañó una mayor participación del mandatario local.

“Los alcaldes están en la obligación, como primera autoridad de Policía, de apersonarse de este tipo de situaciones. Entendemos que hay unas delegaciones, entendemos que hay unas competencias, pero también entendemos que una figura tan importante como la es el alcalde de la capital, una estrategia que se ha utilizado en otros casos de las famosas recompensas, ha resultado efectiva. Es tan así que el presidente Petro tuvo la delicadeza, el trabajo de subir a su cuenta de X el video y pedirle el favor a la ciudadanía […] Si extrañamos eso, yo lo he solicitado muy respetuosamente al alcalde y yo espero que gracias a los medios de comunicación y de los ciudadanos, logremos la captura de este sujeto”, agregó Rincón al respecto.

Esta es la entrevista completa del abogado Camilo Rincón con Pulzo.com:

