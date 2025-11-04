El misterio rodea la desaparición de Sebastián Gracia Obando, un niño de 11 años que salió de su casa en el barrio Alfonso López, en la localidad de Usme, con una tarea sencilla: comprar un pincel en una tienda cercana. Era el 14 de octubre, sobre las 6:30 de la tarde, y desde ese momento nadie volvió a verlo.

Según el informe de la Policía Nacional, el menor fue enviado por su madre al negocio del barrio y debía regresar pocos minutos después, pero nunca volvió. Desde entonces, no hay rastro de su paradero y las autoridades mantienen activa su búsqueda.

Una profesora del niño, consultada por Citytv, advirtió que Sebastián es de especial cuidado, ya que su familia pertenece a la comunidad indígena Uitoto, y pidió que el caso no sea tratado como una desaparición común. “Fue enviado a comprar un pincel”, relató la docente, destacando lo inexplicable del hecho.

Cómo encontrar a Sebastián Gracia Obando

Sebastián mide 1.35 metros, es de contextura gruesa y tiene una cicatriz en la mejilla izquierda. El día en que desapareció llevaba una chaqueta color miel, pantalón gris y un buzo verde.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad para reportar cualquier información que ayude a dar con el paradero del menor al 3057684645.

