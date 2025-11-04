Mientras se sigue buscando al otro responsable de la muerte de Jaime Andrés Moreno, la familia de la víctima sigue insistiendo para que se haga justicia con este vil asesinato ocurrido durante la celebración de Halloween. El estudiante de la Universidad de los Andes fue a rumbear durante la noche del 31 de octubre en Before, discoteca ubicada en la avenida Caracas con calle 63.

Allí, también estaba Juan Carlos Suárez, el agresor de Moreno, hoy capturado y acusado formalmente por este homicidio. Las indagaciones tratan de establecer qué desencadenó la golpiza, sin embargo, para Camilo Rincón, abogado de la familia del hoy fallecido, eso nunca estará claro.

¿Qué dijo el abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno sobre el asesinato?

El representante legal aseguró que podrán salir varias versiones de lo que ocurrió dentro del establecimiento nocturno, pero estas no aclararán por qué atacaron con sevicia a Jaime Esteban. “Nunca se va a saber, porque la persona que pudiese hablar ya no esta con vida”, dijo Rincón en una charla con ‘Bajo sospecha’, programa de Pulzo.

Pese a ello, el representante legal de la familia de Moreno insiste en que la causa de la pelea pasa a segundo plano y las investigaciones deben centrarse en el crimen como tal que, reiteró en ‘Bajo sospecha’, no tiene fundamento alguno.

“Más allá de cualquier otra razón, no existe justificación. La reacción, por lo que hubiese sido, es desproporcionada y abismalmente salvaje”, añadió el abogado Camilo Rincón.

¿Cómo fue el asesinato de Jaime Esteban Moreno en Bogotá?

El estudiante de la Universidad de los Andes salió con un amigo de la discoteca Before para pedir un servicio de transporte a través de una aplicación. Al no obtener respuesta, se dirigieron a un Oxxo que quedaba una cuadra debajo de la Caracas para insistir en conseguir un carro que los llevara a sus hogares.

Fue en ese momento que Suárez, también alumno de los Andes, persiguió a los jóvenes y atacó a Jaime Esteban. En ese momento, el colega de la víctima confrontó al agresor y, momentos después, un sujeto que también estaba en la rumba de la que salieron, atacó por la espalda a Moreno y le pegó en la nuca. Además, el hoy capturado les dejó una amenaza: “Si no se van de aquí, los cascamos”.

Videos evidencian la brutal agresión en dicha cuadra y que son material probatorio para seguir con la judicialización de los atacantes. Por su parte, la discoteca Before reveló imágenes de cámaras de seguridad del establecimiento que muestran al segundo agresor, actualmente prófugo de la justicia.

“Esperamos sea plenamente identificado, individualizado y capturado”, sentenció el abogado Camilo Rincón.

