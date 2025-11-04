Jaime Esteban Moreno fue asesinado a golpes afuera de una discoteca ubicada en la calle 64 con 15, en Bogotá. Juan Carlos Suárez Ortiz fue uno de los agresores capturados minutos después del crimen y es señalado de haber participado en el homicidio.

Sin embargo, en los videos de las cámaras de seguridad que se conocieron se observa que no actuó solo. Hay otro sujeto, que se dio a la fuga, y que sería quien le dio el golpe letal al estudiante de los Andes. Tenía unas orejas de conejo, pero no se le veía su cara.

Daniel Coronell fue el encargado de revelar la imagen del rostro, gracias a las cámaras de seguridad que hay dentro del bar donde habría iniciado el problema.

Foto del segundo señalado de golpear a Jaime Esteban Moreno

Según informó El Tiempo, este sujeto ya está plenamente identificado por las autoridades. Por lo que se ve en los videos, habría sido quien lanzó al piso al estudiante de los Andes y golpearlo en la cara.

Por otra parte, Reporte Coronell reveló que sería un venezolano de 23 años que vende perros calientes en San Victorino. Cabe resaltar que otras dos mujeres se ven en los videos fueron capturadas, pero dejadas en libertad al día siguiente.

