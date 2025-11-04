Tras conocerse que el bar en el que estuvo Jaime Esteban Moreno es de la congresista María del Mar Pizarro, siguen surgiendo más dudas sobre el evento que se llevó a cabo allí y que terminó en un lamentable desenlace que ha recordado lo acontecido hace quince años con Luis Andrés Colmenares, también estudiante de la Universidad de Los Andes.

Sigue a PULZO en Discover

Justamente, otra de esas preguntas que han empezado a aparecer es de qué se trata la fiesta ‘Relaja la pelvis’, donde estuvo este joven en la pasada noche del 30 y la madrugada del 31 de octubre, momentos previos a que fuera víctima de una brutal golpiza que llevó a que el estudiante muriera, tal y como se ha podido ver en distintas imágenes.

La fiesta ‘Relaja la pelvis’ suele contar con cuatro ambientes en los cinco pisos de Before Club, el establecimiento donde estuvo Jaime Esteban antes de su muerte, según información de la cuenta de Instagram del evento que se lleva a cabo anualmente. Precisamente, en uno de los ‘post’, algunos de los estudiantes de la Universidad de Los Andes describen la reunión como un espacio de “desate”, “descontrol”, “lujuria” y “sin casco y sin frenos”.

Lee También

(Vea también: Minuto a minuto de la golpiza a Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes; así falleció)

Justamente, David Moreno, hermano de Jaime Esteban, le contó a W Radio de qué se trata esta fiesta, ya que no es muy conocida por los bogotanos y los colombianos que quedaron consternados con el lamentable hecho. “En la facultad de Los Andes hacen esas fiestas, es como la fiesta insignia de Los Andes, es organizada por los estudiantes y es muy esperada por toda la universidad, siempre decían que era muy buena, pero este año dicen que estuvo terrible”, aseguró David.

La fiesta de ‘Relaja la pelvis’, según la información del perfil de Instagram aclara que la fiesta de este 30 de octubre de 2025 se hizo desde las 9:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. (del 31 de octubre). Además, contó con estos cuatro ambientes:

‘Main stage’ (pisos uno y dos con música crossover).

Electrónico (sótano con música electrónica).

‘Seteo – take over’ (tercer piso con música dancehall y perreo).

La sucursal ( cuarto piso con música salsa).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RLP Presenta (@__relaja)

¿Dónde queda Before Club, bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno?

Before Club establecimiento donde se vio con vida a Jaime Esteban Moreno por última vez, antes de su trágico deceso, está situado en la céntrica avenida Caracas #63-86, en el corazón del sector de Chapinero (Bogotá). Esta dirección lo ubica en una zona tradicionalmente reconocida por su dinámica vida nocturna y su alta afluencia de jóvenes, especialmente estudiantes universitarios. El bar fue el escenario de una fiesta temática de Halloween dirigida a estudiantes, evento al que asistió Moreno junto a un grupo de amigos la noche del 30 de octubre.

La cronología de los hechos ha sido materia de investigación exhaustiva por parte de las autoridades. El local, que opera en un sector concurrido de la ciudad, ha estado en el centro de la atención mediática no solo por ser el punto de partida de la víctima, sino también por las denuncias posteriores sobre presuntas irregularidades y condiciones de hacinamiento durante la mencionada celebración.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.