El mandatario respondió a un trino publicado por la cuenta @AbelardoPTE, el cual no pertenece al abogado. De hecho, ese perfil dice: “Cuenta de apoyo a quien va a salvar a Colombia. Abelardo Presidente 2026”.

El trino que desató la reacción de Gustavo Petro

La cuenta falsa (hecho que no revisó Petro) publicó un mensaje en el que atacaba al presidente, refiriéndose a él con términos despectivos y criticándolo por su supuesta falta de pronunciamiento frente a una masacre de cristianos en Nigeria:

Ni una palabra del drogadicto Gustavo Petro sobre los cristianos masacrados en Nigeria. Solo alza su voz cuando matan narcotraficantes en lanchas, cuando persiguen a Maduro, y cuando matan terroristas de hamás, Petro no quiere La Paz, solo quiere que no le maten sus aliados. — De La Espriella Presidente (@AbelardoPTE) November 2, 2025

El mensaje fue ampliamente compartido por usuarios de derecha, y poco después el propio presidente Petro respondió, sin notar que se trataba de una cuenta apócrifa.

Petro habló de los supuestos nexos paramilitares de Abelardo de la Espriella, al tiempo que le enrostró supuestos engaños a sus clientes. Este es el mensaje del mandatario.

En Colombia masacron 200.000 colombianos cristianos en la época paramilitar y ni Trump ni tu dijeron media palabra. Tú defendiste a los masacradores de la gobernanza paramilitar, y según los jefes paramilitares hasta los estafaste https://t.co/PJcETkiWeQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2025

La publicación causó debate inmediato, pues muchos usuarios le señalaron que había respondido a una cuenta falsa. Otros, en cambio, aprovecharon el cruce para reavivar viejas tensiones entre el presidente y el abogado Abelardo de la Espriella, quien ha sido uno de sus críticos más vehementes.

La cuenta oficial de De la Espriella y el contexto del error

El abogado Abelardo de la Espriella no ha reaccionado directamente al episodio, pero su cuenta oficial y verificada es @ABDELAESPRIELLA, no @AbelardoPTE, como la que provocó el intercambio.

La situación desató cientos de comentarios irónicos en X, donde algunos usuarios señalaron que el presidente debería verificar la autenticidad de los perfiles antes de responder.

