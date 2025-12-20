Gustavo Petro salió al paso de las críticas que califican su decreto de emergencia económica como una “jugadita” y advirtió a los miembros del Congreso de la República que, en su opinión, la medida podría implicar recortes incluso en los ingresos de los propios legisladores.

(Vea también: A colombianos les cambiarían 4×1.000: emergencia económica los haría sufrir con 5×1.000)

La controversia se intensificó después de que el pasado 9 de diciembre las comisiones económicas del Congreso archivaran la iniciativa de financiamiento que pretendía equilibrar el presupuesto de 2026.

Ante ese rechazo, Petro explicó que el Ejecutivo evalúa otras alternativas para enfrentar el déficit, incluida la vía del decreto que determinaría nuevos impuestos.

¿Gustavo Petro habló de reducir salario de los congresistas?

El jefe de Estado reaccionó de manera puntual a las críticas de sectores de la oposición, entre ellos congresistas del Centro Democrático, que cuestionaron la intención del Ejecutivo de avanzar con nuevos impuestos durante el receso legislativo.

Petro reaccionó a una publicación del senador Ciro Ramírez, quien había cuestionado que el Gobierno promoviera más impuestos mientras el Congreso estaba en receso. Petro respondió directamente.

“Pero a usted, Ciro, y a sus megarricos. La emergencia económica implica bajar los salarios a los congresistas”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X.

El presidente también respondió al representante Andrés Forero, que acusó al Gobierno de expedir el decreto sin tener ningún respaldo constitucional. Petro calificó de “capricho” la negativa del Legislativo a aprobar la ley de financiamiento y sostuvo que esa postura había encarecido el endeudamiento público de Colombia, afectando así las cuentas del Estado.

¿Qué impuestos contemplaría la emergencia económica?

El borrador de decreto, según Noticias RCN, incluye medidas tributarias con efecto a partir de 2026, como el aumento del gravamen a los movimientos financieros (GMF) del 4×1.000 al 5×1.000, la subida de impuestos al consumo de licores, vinos y bebidas espirituosas con tarifas definidas por grado de alcohol.

Asimismo, se alistarían ajustes en los tributos sobre cigarrillos y tabaco, excluyendo productos artesanales. Estas medidas forman parte de un paquete orientado a reforzar el recaudo fiscal en un contexto de presión sobre las finanzas públicas, aunque el documento aún puede ser modificado antes de su publicación oficial.

No me interesa la jugadita, se les ha presentado dos veces a ustedes, congresistas la misma ley de financiamiento o parecida. Dos veces la han hundido Dicen que es un capricho y no las han aprobado, pero han terminado por encarecer duramente el endeudamiento de Colombia. Eso lo… https://t.co/yxIoDewkTn — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 19, 2025

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.