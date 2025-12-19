Un juez tomó este jueves una decisión clave en el proceso judicial que enfrenta Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. El togado negó la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía, por lo que el exdiputado del Atlántico no irá a la cárcel mientras avanza el caso en su contra, según Noticias RCN.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Procuraduría no pidió cárcel para Nicolás Petro porque “no representa peligro para la sociedad”)

Además de rechazar el envío a prisión, el juez también dejó sin efecto dos de los cuatro delitos que le habían sido imputados inicialmente: tráfico de influencias y falsedad en documento público. Con esto, el proceso continúa, pero con un escenario jurídico distinto al planteado por el ente acusador, indicó el mencionado rotativo.

Qué pasará con Nicolás Petro

En su argumentación, el juez sostuvo que no se configuran los requisitos para imponer una medida privativa de la libertad, al considerar que no existe riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia. Según explicó, si Nicolás Petro hubiese tenido la intención de evadir a las autoridades, ya lo habría hecho con anterioridad.

Lee También

La decisión representa un revés para la Fiscalía y marca un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales más sensibles del panorama político nacional, por tratarse del hijo del jefe de Estado. El proceso, sin embargo, sigue abierto y continuará su curso en los estrados judiciales.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.