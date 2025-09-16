Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella volvieron a tener un fuerte encontrón este martes, 16 de septiembre, esta vez, por el trino en el que el abogado y aspirante a la Casa de Nariño informó que denunció al jefe de Estado por “instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio”.

“He denunciado a Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional por instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio. Colombia no puede normalizar la persecución política ni la violencia como herramientas de poder. ¡Firme por la Patria!”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

Ante ello, el mandatario Gustavo Petro no se quedó callado y respondió en su cuenta X con fuertes palabras, señalando al precandidato presidencial de “paramilitarismo”.

“Tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad. Es hora que el país sepa cuál fue tu papel con el paramilitarismo en Córdoba, y las estafas que les hiciste, cogiendo dineros del narcotráfico”, precisó Petro.

Tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo si es una instigación a los crímenes contra la humanidad. Es hora que el país sepa cuál fué tu papel con el paramilitarismo en Córdoba, y las estafas que les hiciste, cogiendo dineros del narcotráfico https://t.co/Y4k1AGehtD — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 16, 2025

La confrontación, que se da en el marco de las elecciones presidenciales de 2026, tuvo un último capítulo con otro duro trino de De la Espriella, quien hizo una lista de los supuestos delitos que ha cometido el presidente Petro, así como los escándalos de corrupción de su Gobierno.

“Las acusaciones que me haces —y que fueron un montaje en su momento, de tu exministro Iván Velásquez y otras hierbas del pantano de la izquierda radical— ya fueron resueltas por la justicia y son cosa juzgada. Como tú dices: ‘paramilitarismo’ (concierto para delinquir agravado) y ‘coger dineros del narcotráfico’ (lavado de activos), Fiscalía 10 Especializada Antiterrorismo. Proceso precluido el 9 de junio de 2009”, indicó.

Las acusaciones que me haces —y que fueron un montaje en su momento, de tu exministro Iván Velásquez y otras hierbas del pantano de la izquierda radical— ya fueron resueltas por la justicia y son cosa juzgada: Como tú dices: “Paramilitarismo” (concierto para delinquir agravado)… https://t.co/fz3QSanYEt — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2025

