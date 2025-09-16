El más reciente consejo de ministros de Gustavo Petro, llevado a cabo el pasado lunes 15 de septiembre, dio bastante de qué hablar por las intervenciones del presidente. Además de confirmar la desertificación de Colombia, por parte de Estados Unidos, en la lucha contra las drogas, el mandatario dejó varios comentarios que lo dejaron fuera de lugar y lo pusieron, una vez más, en el blanco de críticas.

Uno de los apuntes de Petro fue, precisamente, el que provocó la reacción de Hassan Nassar, quien cuestionó el nivel de la discusión que se han hecho en las reuniones de gabinete del Gobierno actual. La intervención que el exdirector de la FM criticó fue una en la que el jefe de Estado se refirió a las problemáticas con embarazos, en la cual soltó un comentario tachado de clasista y en el que usó de ejemplo el nombre “Brayan”.

Frente a esa frase, el otrora consejero de comunicaciones durante el gobierno de Iván Duque le bajó caña y aseguró que en una “tienda de barrio” hay discusiones con más rigor y personas mejor preparadas.

“En una tienda de barrio, al lado de una canasta de cerveza, se dan conversaciones más serias y profundas para el país. Y claro, con participantes mejor calificados e ilustrados”, sentenció Nassar a través de ‘X’ (Twitter).

Otro de los comentarios por los que el presidente quedó en el ojo del huracán fue por una opinión que dio acerca de la intimidad de las mujeres. Este lo dio luego de saber la suspensión temporal del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Para Petro, se trató de una medida homofóbica al desconocer la identidad de género fluido que Florián asegura tener, por lo que el presidente equiparó este tipo de decisiones con represiones que se hacían en épocas de la santa inquisición. No obstante, para defender a su funcionario, el presidente salió con un comentario que incomodó a las mujeres.

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro. Si sabe acompasarlo será una gran mujer”, dijo el presidente.

