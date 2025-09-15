Gustavo Petro estuvo en el ojo del huracán por un inesperado gesto que tuvo con su directora de Sustitución de Cultivos para Uso Ilícito, ocurrido durante un evento público el pasado 11 de septiembre. Un abrazo, sumados a unos comentarios que hizo, le bastaron para ser tildado de machista y hasta “morboso”.

Durante el consejo de ministros de este 15 de septiembre, Petro volvió a referirse a la situación, pero no para mostrarse arrepentido ni ofrecer disculpas por haber ofendido a colectivos que luchan por los derechos de las mujeres. Por el contrario, dijo que no entiende por qué su comportamiento con Gloria Miranda fue tachado de misógino. Además, aseguró que las críticas que recibió vinieron de “feministas de la derecha”.

La ola de críticas que se ganó Petro durante un evento se dieron cuando Miranda exponía algunos logros y cifras de la cartera que dirige. Sin embargo, el presidente cambió de tema y empezó a hablar del aspecto físico de su funcionaria, mientras la sostenía con un abrazo. Para rematar, mencionó el matrimonio de ella, lo que causó risas entre miembros de su gabinete presente, así como otras caras de incomodidad.

“Gloria, como todas las ministras y funcionarias del Gobierno del cambio son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos escriben que son novias mías… Resulta que se acaba de casar hace un mes, ¡así que la perdimos! La ganamos para el país”, sentenció el presidente.

Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos. Es dinero del pueblo colombiano para que norteamericanos y europeos no consuman tanto. pic.twitter.com/sPoDbh7zIn — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 12, 2025

Petro mencionó este acontecimiento con Gloria Miranda porque, precisamente, se refería a la lucha contra las drogas en Colombia, cuya cartera que dirige ella es de las más involucradas. Esto se da en un contexto en el que el Gobierno confirmó que la desertificación que recibió de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico, por lo que la jefa Sustitución de Cultivos para Uso Ilícito podría quedar mal parada.

