Un momento inesperado y cargado de comentarios jocosos se vivió en el Cauca durante un acto oficial encabezado por el presidente Gustavo Petro. El evento, que tenía como eje central la sustitución de tierras y cultivos de uso ilícito, terminó dando de qué hablar en redes sociales por un episodio entre el mandatario y Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia.

La funcionaria, reconocida por su trabajo en la implementación de programas de sustitución, fue protagonista involuntaria cuando Petro hizo alusiones a su vida personal justo después de que ella terminara su intervención en el evento.

El presidente inició su comentario resaltando la apariencia de Miranda y de otras integrantes de su Gobierno:

“Gloria, como todas las ministras y funcionarias del Gobierno del cambio son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos escriben que son novias mías”, dijo Petro, justo después de que Miranda terminara su discurso.

Acá, el video de lo ocurrido:

Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos. Es dinero del pueblo colombiano para que norteamericanos y europeos no consuman tanto. pic.twitter.com/sPoDbh7zIn — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 12, 2025

Con una sonrisa nerviosa, Miranda respondió: “Qué tal…”. El mandatario replicó entre risas: “Qué tal, ¿cierto?”.

Sin embargo, el episodio no terminó ahí. Petro decidió contar públicamente que Gloria Miranda se había casado recientemente, un hecho desconocido para muchos de los presentes.

“Resulta que se acaba de casar hace un mes, ¡así que la perdimos! La ganamos para el país…”, dijo Gustavo Petro.

Ante el comentario, la funcionaria, notablemente sonrojada, solo atinó a responder: “Que me feliciten más bien. Encontrar el amor no es fácil en estos tiempos”.

Petro, en medio de risas, remató cerrando el tema al afirmar: “¿Encontrar el amor no es fácil? No, sí…”.

Quién es Gloria Miranda

Gloria Miranda se ha consolidado en los últimos años como una de las funcionarias visibles del Gobierno Petro. Actualmente, se desempeña como directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y ha estado vinculada a procesos sociales en territorios afectados por el conflicto armado y el narcotráfico.

En 2024 y comienzos de 2025, Miranda fue tendencia en Colombia en varias ocasiones por su belleza, especialmente luego de participar en reuniones públicas y actos con comunidades rurales.

Acá, una fotos del matrimonio:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gloria Miranda (@gloriamirandaes)

Su nombre incluso circuló en medios nacionales debido a que sectores del oficialismo la consideran una de las funcionarias más cercanas a las bases sociales del Gobierno del cambio.

El reciente matrimonio de Miranda, ahora revelado públicamente por el propio presidente Petro, añade un nuevo matiz a su vida personal, que hasta el momento mantenía con bajo perfil.

