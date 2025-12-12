El asesinato de Shelsy Michel Navarro Ojeda, una pequeña de apenas tres años, en el municipio de Dibulla, La Guajira, ha sacudido a la comunidad local y al país entero. La pequeña desapareció el 10 de diciembre cuando jugaba alrededor de su casa en el barrio Los Viveros. Fue encontrada sin vida el día siguiente dentro de un costal a pocos metros de su hogar, un hecho que incitó la indignación de los habitantes de la localidad.

Las autoridades, con videos en su poder que registran estos hechos, están recabando evidencia para esclarecer tanto el asesinato de la niña como la muerte violenta del acusado. Los residentes señalan a un hombre local de ser el sospechoso, lo que provocó el tenso ambiente que desencadenó en un linchamiento. Pese a la investigación en proceso, aún no ha sido emitido un informe oficial que confirme todos los detalles del caso.

La noticia de la desaparición de Michel comenzó a circular por las redes sociales alrededor de la 1:00 p.m. del fatídico día, y desembocó en un rastreo exhaustivo casa por casa iniciando desde la residencia de la pequeña víctima. Erlin Joaquín Suárez, personero de Dibulla y oriundo de Mingueo, describió este escenario desolador diciendo que “todo el pueblo” se movilizó a la búsqueda de Michel. No obstante, y a pesar de las labores de las autoridades policiales, una búsqueda acabó transformándose en una cacería cuando el cuerpo sin vida de Michel fue hallado en una residencia cercana y las sospechas recayeron sobre el único residente de la vivienda.

Gabriel, joven de 17 años recién llegado a Mingueo, se convirtió en el blanco de la comunidad luego del terrible hallazgo. El joven, quien alegó provenir de Fonseca y no conocía íntimamente a los padres de la menor, se encontraba solo en la vivienda en donde fue hallado el cuerpo de Michel. A medida que se esparcía la noticia de su ausencia durante el descubrimiento, las redes sociales jugaron de nuevo un papel crucial, cuando un vecino compartió una foto suya que rápidamente se viralizó para facilitar su localización.

“Todo el mundo, motos, carros, gente a pie” formaron parte de una cacería que duró varias horas, según reportes de Blu Radio, concluyendo con la captura de Gabriel alrededor de las 6:00 a.m.

No obstante, la historia no terminó con la captura de Gabriel. Fuentes complementarias citadas por Blu Radio, revelan que Gabriel sufrió el fatídico final de ser asesinado y decapitado por un grupo de habitantes enfurecidos, hecho confirmado por reportes locales.

En respuesta a esta tragedia, las autoridades están ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos para obtener información sobre los responsables de la muerte de Gabriel.

