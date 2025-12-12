El caso de las niñas que murieron envenenadas con talio al consumir unas frambuezas podría dar un giro luego de conocerse más detalles de cómo fue que el pedido de estos frutos, que llegaron a la casa de una de ellas en medio de engaños y a través de un repartidor, quien habría recibido la orden de entregar el domicilio en dicha vivienda donde estaban las menores.

Estos hechos, que ocurrieron en abril, han llevado a la institución a buscar a Zulma Guzmán Castro, una empresaria de carros eléctricos a la que se le atribuye una presunta participación en este caso.

La conexión entre Guzmán y la trama de la mortalidad de las menores, según informa el expediente del caso y diversos reportes periodísticos, se inicia con el testimonio del domiciliario que hizo la entrega de las frambuesas y con registros telefónicos que la ubican en este inquietante asunto. La vinculación se ha fortalecido también con la revelación de nexos anteriores entre Guzmán y Juan de Bedout, quien además de ser un empresario en la ciudad, es el padre de una de las niñas fallecidas.

La trama de este caso se torna aún más oscura y escalofriante cuando se revelan informes acerca de acciones previas de Guzmán dirigidas a vigilar a de Bedout. Según registros de la propia investigación ofrecidos por Caracol Radio, la empresaria habría instalado un dispositivo de rastreo GPS en el automóvil que el empresario utilizaba, así como un intento fallido de colocar una cámara en el edificio donde residían las víctimas. Estas maniobras habrían sido detectadas por el vigilante al revisar las grabaciones de la seguridad del conjunto residencial.

Al respecto, Majer Abushihab, abogado de la familia de una de las niñas fallecidas, habló en Blu Radio y entregó más detalles de la investigación y los involucrados en este caso.

“En el proceso se está investigando varias hipótesis que involucran a más personas, pero también se ha verificado que hay otros que fueron instrumentalizados, particularmente el mensajero. Él ha entregado información muy valiosa para la investigación, hay muchos detalles que no puedo entregar”, indicó.

En cuanto al talio, el jurista dio detalles de cómo ha sido el proceso para hacer el rastreo de cómo la sustancia llegó hasta las frambuezas que consumieron las menores: “Se han hecho de ejercicios de indagación de cómo ingresó el talio al país, ya que es una sustancia prohibida y solo se utiliza en procesos industriales específicos. La Fiscalía ha identificado unas posibles fuentes y potenciales destinos”.

Sobre el mensajero, el abogado lo libró de toda responsabilidad y entregó más información del trabajo investigativo que se ha hecho en este caso: “El mensajero trabajaba con aplicaciones y esta es una persona que ha ayudado con datos muy útiles. Él no tiene nada que ver. La Fiscalía ha hecho un trabajo riguroso, hay pruebas testimoniales, muchas, y pruebas técnicas, pues se han hecho ejercicios con teléfonos, ubicaciones, lugares y personas que han tenido interacción con la presunta responsable [Zulma Guzmán]”.

Luego, Abushihab dio un dato que sería clave en el caso y que daría un giro a todo el proceso, pues inicialmente se supo que Guzmán habría gestionado todo desde Argentina, por los expedientes de sus viajes internacionales recientes. El abogado desmintió esa versión y explicó qué tiene que ver ese país en todo este entramado.

“Solo les puedo decir que estaba en Colombia. Ella estaba en Bogotá, pero no le puedo dar más detalles porque son claves para la investigación, pero la llamada no fue desde Argentina, el pedido se hizo en Bogotá, luego se darán cuenta por qué sale a relucir Argentina”, mencionó.

Sobre la muerte de la esposa de uno de los padres de la menor y que también tuvo talio en su cuerpo, el abogado explicó si el caso de las frambuezas puede ser una presunta intención de envenenar a varias personas.

“El talio puede ser un componente para otras sustancias, no le puedo responder eso, pero lo que sí es cierto es que en los dos sucesos hubo talio. Es la hipótesis que tiene la Fiscalía de un posible envenenamiento sistemático, pero hay unos puntos de conexión, hay personas del mismo núcleo familiar y esa versión es plausible”, señaló.

Finalmente, explicó si el envio de las frambuezas iba para un miembro o todos los miembros de la familia y dio su versión de cómo llegó el domiciliario a ingresar al edificio: “Indudablemente existe la posibilidad o para todos. En efecto, el mensajero va y no lo reciben porque no habían solicitado nada. Luego regresa, insiste que es para ya, da el nombre de uno de los familiares y bajo ese entendido ellos asumen de que se trata de un regalo lo reciben. Él es contactado por quien envió las frambuezas [Zulma Guzmán, probablemente]”.

