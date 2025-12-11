Durante la tarde de este jueves 11 de diciembre se han reportado complicaciones en el tráfico de Bogotá, especialmente sobre la calle 26 (avenida El Dorado) debido a una jornada de protestas.

Sindicatos de docentes, como Fecode y la ADE, habían convocado en días previos una manifestación al frente de la Secretaría de Educación, sobre la propia 26 con carrera 66, contigua al centro comercial Gran Estación. Desde tempranas horas, profesores protestaron en contra de unas medidas de la Alcaldía para los colegios distritales, y las centrales alegaron que no dan garantías para el magisterio y provocaría despidos.

Cierres en Transmilenio y desvíos por protestas de profesores en la calle 26

La situación provocó un colapso vehicular sobre la avenida El Dorado que desencadenó que cientos de carros y buses de Transmilenio quedaran completamente detenidos sobre la vía. Videos evidenciaron que los manifestantes cerraron toda la 26 mientras seguían con su protesta.

¡Pan de todos los días en Bogotá! Miles de usuarios pagando el precio mientras unos pocos paralizan la ciudad. ¿O es que odian @TransMilenio? Bloquean la 26 y varias estaciones cerraron. Esto no puede seguir. Tenemos que blindar el sistema. Apóyenme en mi proyecto de acuerdo! pic.twitter.com/15dlbBPN3M — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) December 11, 2025

La situación fue tan crítica que varios usuarios de Transmilenio, desesperados por llegar a sus destinos, tuvieron que bajarse de las estaciones y articulados para caminar y llegar a un sector menos congestionado.

La última actualización de Transmilenio indicó que se reabrió el paso en los puntos de El Tiempo, Salitre-El Greco, CAN, Gobernación y Quinta Paredes. La empresa también indicó que los buses rojos no están haciendo retorno y mantienen su paso con normalidad.

⏰ #TMAhora (1:03 p. m.) 📍 Calle 26 🟢 A esta hora hay paso a la altura de las estaciones El Tiempo–CCB, Salitre–El Greco, CAN, Gobernación y Quinta Paredes retoman su operación. ✅ Los buses cancelan los retornos y continúan con su recorrido habitual. pic.twitter.com/lanGIWzkJ5 — TransMilenio (@TransMilenio) December 11, 2025

Sin embargo, las autoridades de tránsito han señalado que los bloqueos son intermitentes, ya que, en ciertos intervalos de tiempo, los manifestantes pasan de protestar al frente de la Secretaría de Educación para hacerse sobre la 26. Aunque ha habido cierta descongestión en la movilidad, aún se han visto a algunos usuarios del transporte masivo caminando.

[01:06 p. m.] #MovilidadAhora | Continúan los bloqueos intermitentes en ambos sentidos de la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 66, por manifestación. 🟠Ruta alterna: Calle 53 y/o Av. Esperanza. 👮Grupo Guía gestiona el tráfico en el corredor. https://t.co/OhQZtmoFP9 pic.twitter.com/FwZeHdQ7rO — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 11, 2025

No es la primera vez en los últimos días que hay bloqueos sobre la calle 26. De hecho, el pasado martes 9 de diciembre, cientos de profesores protestaron y provocaron problemas en el tráfico de esta arteria vial de la ciudad.

