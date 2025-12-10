Una grave denuncia tiene en alerta a los habitantes de Bogotá, especialmente a quienes frecuentan los parques con sus mascotas. De acuerdo con reportes ciudadanos, desconocidos estarían dejando trozos de salchicha con veneno en diferentes zonas verdes de la ciudad.

El caso más reciente ocurrió en la carrera 15 con calle 148, en el sector de Cedritos, donde un perro murió tras ingerir uno de estos alimentos contaminados mientras paseaba con su familia.

Según relataron los dueños del animal, todo sucedió en cuestión de segundos: el perro encontró la salchicha en el pasto, la comió y minutos después comenzó a mostrar signos de intoxicación severa. Pese a la atención recibida, no logró sobrevivir.

Ayuda @PoliciaBogota . Criminales están dejando pedazos de salchicha con veneno en parques de Bogotá. Hoy, lamentablemente, este perrito fue envenenado en la Cr 15 148, en Cedritos. Al salir a pasear, se comió una salchicha envenenada que alguien dejó. Su familia pide… pic.twitter.com/OF8XoN2Bgb — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) December 10, 2025

Los dueños del perro hicieron un llamado urgente a la comunidad y a las autoridades, especialmente a la Policía Metropolitana de Bogotá, para investigar el caso y evitar nuevas víctimas. También solicitaron la colaboración de residentes o comercios que cuenten con cámaras de seguridad en la zona, con el fin de revisar cualquier registro que permita identificar a la persona que dejó el veneno.

La denuncia ha causado preocupación en barrios del norte de la ciudad, donde otros ciudadanos aseguran haber visto alimentos sospechosos en zonas verdes. Aunque no se ha confirmado si se trata de acciones coordinadas, los vecinos advierten que podría tratarse de un patrón que pone en riesgo la vida de mascotas y animales callejeros.

