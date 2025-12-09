Bogotá enfrenta nuevamente una jornada compleja de movilidad debido a la combinación de obras en corredores principales, cierres temporales y manifestaciones que afectan el tránsito. Puntualmente, en la troncal de la avenida El Dorado se encuentran cerradas varias estaciones de Transmilenio, lo que afecta a miles de pasajeros. Entre las estaciones temporalmente inhabilitadas están:

Sigue a PULZO en Discover

El Tiempo

Salitre

CAN

Gobernación

Quinta Paredes

(Vea también: Bogotá levantará el pico y placa por fin de año, pero fechas no alegrarán a conductores)

Estos cierres responden a la necesidad de manejar la congestión causada por manifestaciones que alteran el funcionamiento regular del sistema. De acuerdo con reportes en redes sociales, un grupo de maestros lleva a cabo una protesta frente a la Secretaría de Educación, en la calle 26 con carrera 64, en donde reclaman por el manejo de las aulas de apoyo pedagógico destinadas a estudiantes con discapacidad en colegios públicos. Esta concentración ha bloqueado parcialmente la zona, lo que ha añadido presión a una vía ya de por sí saturada por obras y alto flujo vehicular.

(Vea también: Presunto abusador en serie cayó en Usme: usaba el Parque Entrenubes para atacar a mujeres)

Lee También

Unidades de la Policía de Tránsito y funcionarios de la Secretaría de Movilidad permanecen en el lugar con el objetivo de regular el paso de los vehículos y entablar diálogo con los manifestantes. Pese a los esfuerzos de control, las demoras continúan siendo notorias para quienes transitan por el sector, tanto en transporte público como en vehículos particulares.

Lee También

Ante esto, recomiendan tomar rutas alternas como la carrera 50 y la avenida Esperanza para evitar el tramo afectado. Estas opciones permiten avanzar con mayor fluidez mientras se restablece el funcionamiento normal en la avenida El Dorado.

* Pulzo.com se escribe con Z