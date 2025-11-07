Bogotá registra un caos en el occidente de la ciudad a la hora del almuerzo por cuenta de un bloqueo que están produciendo decenas de trabajadores de la Dian, por el sector del Portal El Dorado y en inmediaciones al aeropuerto, lo que ha ocasionado un largo trancón y serias afectaciones para los viajeros, que buscan llegar a tiempo para cumplir con sus respectivos vuelos.

Esta situación también ha producido serios problemas en Transmilenio y varias estaciones. Algunos pasajeros les ha tocado caminar y a los viajeros salir con más tiempo para no perder sus vuelos y cumplir con el itinerario.

“La empresa reporta que, debido a bloqueos en la vía ajenos a la operación, en este momento el servicio de alimentación del Portal El Dorado – C.C. Nuestro Bogotá se encuentra suspendido temporalmente. Continúan sin operar las estaciones Av. Rojas – Unisalesiana, Normandía, Modelia, y el Portal Eldorado – C.C. Nuestro Bogotá”.

De igual manera, hay varias rutas del SITP que han tenido que tomar algunos desvíos para evitar los bloqueos: “La novedad afecta los recorridos de las siguientes rutas del SITP: BK903, GK542, 12, P500, KB309, DK21 y AC127”, manifestó Transmilenio en X.

Al parecer, y según informa Blu Radio, los manifestantes protestan por la salida de 115 empleados provisionales y advierten una “masacre laboral” que afectará el recaudo y las aduanas en la Dian. Por el momento, aseguran que mantendrán un plan tortuga que afectará sobre todo al aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

