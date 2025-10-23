Aunque la temperatura indicaba que Bogotá amaneció con 11 grados centígrados, la sensación de frío hacía sentir a los madrugadores en un verdadero congelador. De hecho, la neblina estuvo hasta el amanecer, muestra del intenso frío que acompañó la madrugada.

Pues esta neblina ya está provocando algunos problemas en el Aeropuerto El Dorado, ubicado al occidente de la capital. Aunque desde la Aerocivil aún no han dado ningún pronunciamiento oficial, las personas que están allí sí han señalado que hay un colapso en las operaciones.

Desde las 4:00 am se empezó a reducir la visibilidad en el aeropuerto ElDorado en Bogotá, quedando cerrado desde las 04:30 am aproximadamente. Al momento completa una hora y treinta minutos con la operación totalmente suspendida. pic.twitter.com/3oxmLy98Iw — Abel Villalobos (@altimox) October 23, 2025

Amanecen cerradas las operaciones en @BOG_ELDORADO por baja visibilidad. Al menos 17 vuelos demorados en despegar. Vuelos en el aire con destino a Bogotá están siendo desviados a Cali y Medellín. pic.twitter.com/3akt8B2Uc5 — Camilo Panqueva R. (@CamiloPanqueva) October 23, 2025

Según reportes ciudadanos, algunos vuelos que estaban programados para aterrizar en Bogotá no lo pudieron hacer y tuvieron que ser desviados a otras ciudades como Cali y Medellín.

Pero los afectados no son solamente los aviones que llegan, sino también los que salen. Varios viajeros han reportado en redes sociales que sus vuelos se han demorado en salir durante la mañana de este jueves.

El frío no ha sido solo de este 24 de octubre, sino de todos los días. Por estos días, la capital atraviesa jornadas de bajas temperaturas, a veces con lluvia y a veces sin lluvia. En diferentes horarios, este clima arropa a los ciudadanos, lo que ha provocado que algunos se sientan a gusto y otros, disgutados.

De hecho, el clima también ha estado muy contrastante. Días atrás, mientras que en localidades al sur como Kennedy, Bosa y hasta Usme llovía y caía granizo, en otras, al norte, hacía un sol intenso.

Por lo pronto, desde el Ideam no han explicado a que se debe este incremento en la neblina y los cambios de clima que por estos días vive la capital.

