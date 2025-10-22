Tres personas, entre ellas un menor de edad, fueron sorprendidas en flagrancia luego de robar un vehículo de transporte por aplicación en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió en el barrio San Vicente, donde el conductor fue intimidado con un arma de fuego mientras prestaba el servicio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Se les complicó el regreso a casa a miles de bogotanos; cierre en Transmilenio por protestas)

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, los implicados solicitaron el viaje y, al abordarlo, amenazaron al conductor para despojarlo de su carro.

La víctima alcanzó a alertar a las autoridades, que activaron de inmediato un ‘Plan Candado’ para ubicar el vehículo y capturar a los presuntos responsables.

Lee También

Les llegó su último viaje en #Tunjuelito. Capturamos a 2️⃣ hombres y aprehendimos a un menor que, bajo la modalidad de falso servicio, hurtaban a conductores de plataforma. Después de un Plan Candado, fue recuperado el vehículo e incautada el arma utilizada para delinquir. pic.twitter.com/KMjPMsJbjQ — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 22, 2025

Ladrones habría usado arma traumática en robo a vehículo de plataforma

Minutos después, los uniformados interceptaron el automóvil y detuvieron a dos hombres, además de aprehender al menor de edad involucrado. En el procedimiento fue hallada un arma traumática, presuntamente utilizada para cometer el asalto, y se logró la recuperación total del vehículo.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto, porte ilegal de armas y lesiones personales.

* Pulzo.com se escribe con Z